Белоусов заявил о вызовах, связанных со стабильностью в Центральной Азии. Видео
Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизской Республики
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министры обороны России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов провели переговоры и утвердили план сотрудничества между оборонными ведомствами на 2026 год. Об этом сообщили в Минобороны России. Встреча состоялась в Бишкеке в рамках саммита ОДКБ. Белоусов подчеркнул серьезность вызовов, связанных со стабильностью в Центральной Азии и мире в целом.
«Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. И наша с вами общая ответственность — обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе», — заявил министр обороны РФ. Его слова приведены в пресс-релизе МО, который есть в распоряжении URA.RU.
Белоусов отметил, что задача обеспечения безопасности определена лидерами двух государств и должна быть реализована наиболее эффективным образом. Мукамбетов, в свою очередь, отметил, что за год было проведено много мероприятий в рамках ОДКБ и по линии двустороннего военного сотрудничества, и подчеркнул необходимость исполнения решений президентов обеих стран.
В ходе переговоров министры «сверили часы» по широкому кругу вопросов, учитывая многолетний опыт взаимодействия военных ведомств двух стран. Все совместные мероприятия, проведенные в рамках двустороннего военного сотрудничества, были направлены на обеспечение безопасности России и Киргизии и прошли на высоком уровне, в том числе на территории стран-участниц ОДКБ.
Ранее президент России Владимир Путин отправился в Киргизию. Государственный визит вышел за рамки обычного дипломатического мероприятия и продемонстрировал серьезный интерес Москвы к этой республике, передает «Царьград». Несмотря на небольшие размеры, Киргизия занимает стратегически важное положение в Центральной Азии, которая считается потенциально нестабильным регионом.
