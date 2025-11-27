Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизской Республики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министры обороны России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов провели переговоры и утвердили план сотрудничества между оборонными ведомствами на 2026 год. Об этом сообщили в Минобороны России. Встреча состоялась в Бишкеке в рамках саммита ОДКБ. Белоусов подчеркнул серьезность вызовов, связанных со стабильностью в Центральной Азии и мире в целом.

«Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. И наша с вами общая ответственность — обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе», — заявил министр обороны РФ. Его слова приведены в пресс-релизе МО, который есть в распоряжении URA.RU.

Белоусов отметил, что задача обеспечения безопасности определена лидерами двух государств и должна быть реализована наиболее эффективным образом. Мукамбетов, в свою очередь, отметил, что за год было проведено много мероприятий в рамках ОДКБ и по линии двустороннего военного сотрудничества, и подчеркнул необходимость исполнения решений президентов обеих стран.

Продолжение после рекламы

В ходе переговоров министры «сверили часы» по широкому кругу вопросов, учитывая многолетний опыт взаимодействия военных ведомств двух стран. Все совместные мероприятия, проведенные в рамках двустороннего военного сотрудничества, были направлены на обеспечение безопасности России и Киргизии и прошли на высоком уровне, в том числе на территории стран-участниц ОДКБ.