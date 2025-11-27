«Это безумие»: в Венгрии высказались насчет приема Украины в Евросоюз
Сийярто заявил, что Венгрия одобряет членство Сербии, но не Украины, в ЕС
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Венгрия поддерживает идею вступления Сербии в Европейский союз, однако выражает категорическое несогласие с возможностью присоединения к ЕС Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По мнению венгерской стороны, интеграция Украины в Евросоюз может привести к ряду негативных последствий.
«Вступление Украины в Евросоюз несет только опасность для ЕС. Опасность войны, опасность коррупции, опасность украинской мафии, опасность нездоровой сельскохозяйственной продукции. В то время как Украина совершенно не готова и представляет опасность, многие европейские страны хотят принять Украину раньше Сербии. <...> Это безумие. Да — Сербии, нет Украине — такова наша позиция по вопросу членства в Евросоюзе», — отметил Сийярто. Его слова передает Радио и телевидению Сербии.
Петер Сийярто выразил мнение о том, что политика расширения Евросоюза оказалась неудачной и содержит элементы лицемерия. Кроме того, он отметил высокие темпы роста сербской экономики, которые способны составить конкуренцию показателям многих государств Европы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о том, что Будапешт не будет оказывать поддержку идее принятия Украины в ЕС. Вместо этого он выступил с предложением о формировании стратегического партнерства между двумя странами. Также глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш сообщил о возможности выдвижения предложения Евросоюзу относительно присвоения Украине статуса привилегированного партнера, передает Общественная Служба Новостей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.