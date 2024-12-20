Какие деревни исчезли с карты Пермского края в 2024 году: видео, инфографика

В уходящем 2024 году в Пермском крае стало на два десятка деревень меньше: населенные пункты были упразднены либо присоединены к более крупным. В некоторых из них уже давно никто не проживал. URA.RU вспомнило, какие деревни пермяки больше не увидят на карте региона.
Самым первым населенным пунктом, который власти решили ликвидировать в 2024 году, оказался поселок Сюзьва, расположенный в Юрлинском муниципальном округе. намерена ликвидировать поселок Сюзьва в Коми-округе. В 1930-е годы туда ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. А в 1940-е годы поселок пополнили спецпереселенцы из числа бывших польских военных. Решение упразднить Сюзьву власти объясняли тем, что с августа 2023 в нем нет домов, в которых бы проживали люди.
В январе депутаты заксобрания Прикамья упразднили еще две деревни: Позагорт в Кудымкарском округе и Печинки в Чердынском округе. Ни одного жителя в указанных населенных пунктах не осталось.
В мае с карты Пермского края исчезли пять деревень, расположенные в Карагайском округе: Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово. Последние жители уехали из деревень в «нулевые». Они решили перебраться в более крупные населенные пункты: Карагай, Кунгур, Кудымкар, Нердву.
Две деревни в Уинском округе — Губаны и Козловка — перестали существовать в июле, а в Краснокамском — не стало деревни Пирожки. В Кудымкарском муниципальном округе власти решили упразднить деревни Вырова и Заречный Пешнигорт, присоединив их к селу Пешнигорт. Перед тем, как деревни были ликвидированы, власти узнали мнение жителей, проживающих в деревнях, не против ли они жить в Пешнигорте.
Рекорд по оптимизации деревень в уходящем году побили власти Юсьвинского округа. Там были упразднены сразу восемь деревень: Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново, расположенные вблизи административного центра — села Юсьва. Все они стали одним населенным пунктом — селом Юсьва. Власти объясняли, что благодаря данному решению деревни смогут участвовать в программе догазификации.
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