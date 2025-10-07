«Был лучшим в ГИБДД»: друзья рассказали об инспекторе, арестованном за убийство друга в Верхотурье

Инспектор ДПС в Верхотурье (Свердловская область) Вадим К., попавший в СИЗО за убийство 38-летнего Марата Гайнетдинова, считался одним из лучших сотрудников в городе. Об этом URA.RU рассказали его друзья и коллеги-сослуживцы.
«В ГИБДД, без преувеличения, [Вадим] был лучшим сотрудником с очень большим отрывом. У него были очень высокие показатели на работе. В ГАИ он работает около восьми лет», — сказал первый собеседник агентства.
По словам знакомой, из-за этого Вадима могли недолюбливать. «Он всегда ответственно подходил к своей работе, любил ее. Он всегда концентрировался, следил, чтобы в его смену был порядок. Я никогда не замечала, чтобы он был замешан в каких-то конфликтах или разборках. Он всегда мог поддержать человека, который попал в беду. Честно, даже не верится, что он мог кого-то убить. Наотрез отказываюсь в это верить» — высказалась подруга.
Как писало URA.RU, Гайнетдинов и Вадим были давними знакомыми. Говорят, что они даже вместе ездили отдыхать. 27 сентября Марат приехал в гости к Вадиму в Верхотурье из Екатеринбурга. На следующий день мужчина отправился домой на красном Peugeot, но пропал. Родные забили тревогу, в городе начались масштабные поиски. По словам источника URA.RU, Вадим якобы взял своего друга — некоего Масленникова — и напал на Марата. Последнего могли задушить в собственной иномарке.
Силовики нашли машину и тело Марата в лесу возле деревни Новая Тура. После этого гаишник и его знакомый были задержаны. 4 октября суд отправил их в следственный изолятор по обвинению в убийстве. Вадим свою вину признал, говорил источник агентства. Его уже отстранили от служебных обязанностей и скоро уволят из системы МВД. Все новости по этой теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!