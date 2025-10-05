Полицейский признался в убийстве екатеринбуржца, пропавшего на красном Peugeot

В убийстве 38-летнего Марата Гайнетдинова, который пропал без вести в конце сентября, признался инспектор ДПС из Верхотурья Вадим К. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали несколько источников.
Как писало URA.RU, 27 сентября Марат приехал в гости в Верхотурье из Екатеринбурга. На следующий день он отправился домой на красном Peugeot, но пропал без вести. Силовики и волонтеры начали поиски. 4 октября стало известно, что мужчина умер.
«По предварительным данным, убийство произошло в нескольких километрах от Верхотурья — в поселке Привокзальный. Обвинение в преступлении выдвинули гаишнику Вадиму и его знакомому Масленникову», — сказал собеседник агентства в силовой среде.
После ЧП машину Марата отогнали на вокзал, а тело якобы вывезли в сторону Нижней Туры, добавил второй источник URA.RU. «Пока силовики искали Марата, Вадим запутывал следы, уводя следствие не туда. Но близкие рассказали, что Гайнетдинов был в гостях у одного из обвиняемых. Постепенно сыщики вышли на их след», — уточнил собеседник.
После этого мужчин задержали. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц. По неофициальным данным, Марат был задушен в собственной машине, добавил третий источник. Верхотурский райсуд заключил фигурантов под стражу до 2 декабря. По данным URA.RU, Вадим вину в преступлении признал. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
