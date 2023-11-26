Депутат гордумы Кургана Романович купила бойцу СВО военное снаряжение на фронт

В Кургане депутат гордумы помогала участнику СВО купить военное снаряжение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Курганской городском думы Анастасия Романович купила для участника СВО Валерия Ф. бронежилет, каску и военную форму. Об этом военнослужащий ВС РФ рассказал корреспонденту URA.RU. Штурмовик отправляется на фронт в третий раз после двух ранений и прохождения реабилитации.

«Я в третий раз решил отправиться на фронт. Депутат Анастасия Романович помогла мне с покупкой военного снаряжения. Купила бронежилет, каску, форму, ботинки. Выражаю ей огромную благодарность. Это будет очень хорошая помощь для меня в зоне СВО», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец после ранения отправился в зону СВО вслед за братом. Ради скорейшего возвращения на фронт штурмовик был готов закрыть больничный, чтобы присоединиться к товарищам и помогать сражаться против врага.

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович помогла бойцу из зоны СВО с покупкой военного снаряжения Фото предоставлено участником СВО Валерием Ф.

Депутат приобрела для военнослужащего военную форму, каску и бронежилет Фото предоставлено участником СВО Валерием Ф.