26 ноября 2023

Курганский депутат профинансировала штурмовика, который в третий раз пошел в зону СВО. Фото

Депутат гордумы Кургана Романович купила бойцу СВО военное снаряжение на фронт
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
В Кургане депутат гордумы помогала участнику СВО купить военное снаряжение Фото:
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Депутат Курганской городском думы Анастасия Романович купила для участника СВО Валерия Ф. бронежилет, каску и военную форму. Об этом военнослужащий ВС РФ рассказал корреспонденту URA.RU. Штурмовик отправляется на фронт в третий раз после двух ранений и прохождения реабилитации.

«Я в третий раз решил отправиться на фронт. Депутат Анастасия Романович помогла мне с покупкой военного снаряжения. Купила бронежилет, каску, форму, ботинки. Выражаю ей огромную благодарность. Это будет очень хорошая помощь для меня в зоне СВО», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец после ранения отправился в зону СВО вслед за братом. Ради скорейшего возвращения на фронт штурмовик был готов закрыть больничный, чтобы присоединиться к товарищам и помогать сражаться против врага.

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович помогла бойцу из зоны СВО с покупкой военного снаряжения
Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович помогла бойцу из зоны СВО с покупкой военного снаряжения
Депутат приобрела для военнослужащего военную форму, каску и бронежилет
Депутат приобрела для военнослужащего военную форму, каску и бронежилет
Участник СВО отправил на фронт в третий раз
Участник СВО отправил на фронт в третий раз

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Депутат Курганской городском думы Анастасия Романович купила для участника СВО Валерия Ф. бронежилет, каску и военную форму. Об этом военнослужащий ВС РФ рассказал корреспонденту URA.RU. Штурмовик отправляется на фронт в третий раз после двух ранений и прохождения реабилитации. «Я в третий раз решил отправиться на фронт. Депутат Анастасия Романович помогла мне с покупкой военного снаряжения. Купила бронежилет, каску, форму, ботинки. Выражаю ей огромную благодарность. Это будет очень хорошая помощь для меня в зоне СВО», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец после ранения отправился в зону СВО вслед за братом. Ради скорейшего возвращения на фронт штурмовик был готов закрыть больничный, чтобы присоединиться к товарищам и помогать сражаться против врага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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