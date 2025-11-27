Ключевому звену «Единой России» поставили задачи на 2026 год

У «Единой России» более 130 тысяч муниципальных депутатов — это «огромная сила», подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поставил задачи на ближайший год 130 тысячам партийцев — муниципальным депутатам. Им предстоит выстроить еще более эффективную работу с первичными отделениями, поддерживать участников СВО, включая тех ветеранов, которые тоже недавно получили мандаты, и активно работать с народной программой. Представители ЕР в муниципальных собраниях должны сыграть особую роль в выборной кампании в Госдуму в 2026 году, выразил уверенность Медведев на Форуме муниципальных депутатов в Москве 27 ноября.

Федеральный форум — повод подвести итоги года муниципального депутата, которым был объявлен 2025-й год в партии «Единая Россия», и наметить планы, отметил Медведев во вступительном слове. Он подчеркнул, что свыше 84% всех местных депутатов в стране, более 130 тысяч человек — единороссы.

«Работа муниципального депутата — это не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов. Весь поток самых сложных вопросов, с которыми сталкиваются наши люди, идет к вам.

Продолжение после рекламы

Именно вы обеспечиваете эффективный контроль самых разных тем, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. Это создает особую ценность вашей работы и делает “Единую Россию” действительно народной партией», — сказал Медведев.

2025 год в «Единой России» объявлен годом муниципального депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Целью года муниципального депутата было расширить возможности помощи людям на местах, добавил председатель партии. Ключевое внимание уделялось трем направлениям. Одно из них — популяризация лучших практик. Для этого «Единая Россия» провела конкурс «Народный депутат», на котором представили свой опыт местные отделения из 58 регионов страны, где в этом году не было крупных выборов.

«Качество работы оценивали квалифицированные эксперты — это наши граждане, десятки тысяч человек. Победителями стали 407 муниципальных депутатов. Некоторые из победителей в этом зале. Хочу вас поблагодарить за то, что все, что вы придумали, вы рассказали своим товарищам. Это прямой вклад в работу партии», — заявил Медведев.

Одна из ключевых задач муниципальных депутатов - работа с народной программой ЕР, сказал Медведев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Второе направление, которое выделил председатель «Единой России», — внутрипартийные коммуникации. В течение года в каждом регионе проводились форумы муниципальных депутатов. Этот формат Медведев назвал эффективным для расширения горизонтальных связей — общения между людьми в партии, обсуждения актуальных вопросов.

«Третье направление — повышение квалификации депутатского корпуса. Здесь всегда есть чему поучиться. Наши граждане обращаются к вам за разъяснением тех процессов, которые происходят в стране, да и в мире тоже.

И ваша задача — грамотно объяснить, что происходит, донести позицию “Единой России” по этим вопросам на понятном простом языке», — продолжил председатель партии.

Важно продолжать поддерживать участников СВО и их семьи, заявил Медведев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впереди выборная кампания в Госдуму 2026 года, в которой муниципальные депутаты сыграют очень важную роль, напомнил собравшимся Медведев. И поставил задачи, которые нужно будет решить в этот период. Одна из них — продолжать укреплять взаимодействие с первичными отделениями партии и их секретарями. Местные депутаты и «первички» находятся внутри одного коллектива и решают общие вопросы, акцентировал внимание председатель ЕР.

«Еще одна важнейшая задача — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Знаю не понаслышке, многие из вас постоянно занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой ее на фронт, помогают близким участников СВО. Эту работу нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна», — обратился к участникам форума Медведев.

Продолжение после рекламы

890 ветеранов СВО в этом году стали депутатами от ЕР, в основном — муниципальными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме того, важно поддержать тех ветеранов СВО, которые стали депутатами, выразил уверенность председатель «Единой России». В этом году мандаты получили 890 единороссов, участвовавших в спецоперации, — втрое больше, чем в прошлом. И подавляющее большинство из них работает на муниципальном уровне.

«Кстати, в поддержке нуждаются и муниципальные депутаты из наших новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С ними тоже нужно делиться информацией, практиками.

Тем более, там ситуация сложная — многие наши партийные ячейки, по сути, работают в полувоенном положении.

Это требует мужества и заслуживает высочайшей оценки, но с другой стороны, надо поднимать и уровень жизни там, и организацию работы, включая внутрипартийную», — полагает Медведев.

Особая роль отводится муниципальным депутатам в работе с народной программой, с которой ЕР в последние годы всегда идет на выборы. Речь не только о сборе предложений, но и об отчете о том, какая работа проделана, пояснил председатель партии.

«Нужно будет рассказать избирателям, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году. С этим документом мы можем показать и доказать, что мы сделали. Нам есть что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, исполнены», — сказал Медведев.