Звезда сериала «Счастливы вместе» работает в театре за среднюю зарплату

Якин получает за спектакль от 17 до 79 тысяч рублей Фото: instagram / yakimoto_san (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Широко известный зрителям по роли Ромы Букина в телесериале «Счастливы вместе» актер Александр Якин в настоящее время работает в Театре наций (Москва). При этом уровень его заработка там существенно отличается от гонораров, которые выплачивались за участие в ситкоме. По данным сайта госзакупок, он получает за спектакль от 17 тысяч рублей.

«Якин получает от 17 до 79 тысяч рублей за спектакль, правда, все зависит от роли. Левша приносит ему 59 тысяч, Ваня Кудряш — 74 тысячи, а вот Фалалей — всего 17 тысяч», — передает данные от госзакупок telegram-канал «Звездач».

Ранее Александр Якин, несмотря на достижения в телевизионных проектах, решил получить профессиональное актерское образование. После некоторой задержки, обусловленной насыщенным графиком съемок, в 2008 году он стал студентом актерского факультета ГИТИСа (РАТИ), поступив на курс Владимира Андреева. По окончании обучения мужчина не планировал активно заниматься театральной деятельностью и допускал, что будет сосредоточен в основном на кино. Тем не менее в 2012 году, получив диплом, он вошел в состав труппы Театра наций.

