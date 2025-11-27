Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после пожара в Гонконге

Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в пожаре Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину сообщение с выражением соболезнований в связи с человеческими жертвами, которые повлек за собой пожар в Гонконге. Письмо опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконга», — говорится в письме Путина. Текст размещен на официальном сайте Кремля.

Российский лидер также попросил передать соболезнования и слова поддержки близким тех, кто погиб в пожаре. Пострадавшим он пожелала скорейшего выздоровления.

