Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после пожара в Гонконге
Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в пожаре
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину сообщение с выражением соболезнований в связи с человеческими жертвами, которые повлек за собой пожар в Гонконге. Письмо опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконга», — говорится в письме Путина. Текст размещен на официальном сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать соболезнования и слова поддержки близким тех, кто погиб в пожаре. Пострадавшим он пожелала скорейшего выздоровления.
В жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге 26 ноября вспыхнул масштабный пожар, затронувший четыре здания. Согласно информации, опубликованной гонконгской газетой South China Morning Post (SCMP), инцидент унес жизни четырех человек, еще минимум пять человек получили травмы. Кроме того, большое количество жильцов дома оказалось заблокировано в здании. Комплекс Wang Fuk Court состоит из девяти зданий и насчитывает 1,9 тысячи квартир, в нем проживает приблизительно четыре тысячи человек.
