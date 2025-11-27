Путин: в миграционной политике важно обеспечить интересы россиян
Путин заявил о важности учета интересов граждан в вопросе миграции
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности обеспечения интересов россиян и экономики страны в контексте миграционной политики, а также о необходимости гуманитарной готовности приезжающих из Киргизии. Об этом сообщил сам президент в беседе с журналистами.
«И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики...» — сказал Путин на саммите ОДКБ. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российский лидер подчеркнул, что миграционная политика должна учитывать интересы как России, так и Киргизии. Как отметил глава РФ, необходимо, чтобы граждане Кыргызстана, прибывающие в Россию, были должным образом подготовлены, в том числе в гуманитарном плане. В первую очередь это касается владения русским языком.
