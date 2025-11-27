Логотип РИА URA.RU
Политика

Путин: в миграционной политике важно обеспечить интересы россиян

27 ноября 2025 в 20:28
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности обеспечения интересов россиян и экономики страны в контексте миграционной политики, а также о необходимости гуманитарной готовности приезжающих из Киргизии. Об этом сообщил сам президент в беседе с журналистами.

«И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики...» — сказал Путин на саммите ОДКБ. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Российский лидер подчеркнул, что миграционная политика должна учитывать интересы как России, так и Киргизии. Как отметил глава РФ, необходимо, чтобы граждане Кыргызстана, прибывающие в Россию, были должным образом подготовлены, в том числе в гуманитарном плане. В первую очередь это касается владения русским языком.

Комментарии (1)
  • Дмитрий
    27 ноября 2025 20:36
    У нас в Свердловской области еще начисления на вывоз мусора производятся на прописанных, то есть на коренных россиян. Мигранты при этом не несут расходов, хотя мусорят в те же контейнеры. Получается, что мы платим как бы налог на своих детей, а дети мигрантов и их родители освобождены от лишних расходов.
