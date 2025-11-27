Путин: в миграционной политике важно обеспечить интересы россиян

Путин заявил о важности учета интересов граждан в вопросе миграции Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности обеспечения интересов россиян и экономики страны в контексте миграционной политики, а также о необходимости гуманитарной готовности приезжающих из Киргизии. Об этом сообщил сам президент в беседе с журналистами.

«И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики...» — сказал Путин на саммите ОДКБ. Его слова передает корреспондент URA.RU.