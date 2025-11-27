Путин высказался о «загнивающей Европе»
Путин заявил, что Европа сама начала отгораживаться от РФ после конфликта на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Экономические трудности в Европе развиваются не столько из-за ситуации на Украине, сколько вследствие естественных процессов. Как отметил президент РФ Владимир Путин, наблюдается упадок европейского автопрома.
«Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем», — заявил Путин. Его слова приводятся в интервью телеканалу «Номад ТВ».
В то время, как экономические показатели азиатских стран демонстрируют рост, то экономика Европы, напротив, сокращается — и эта тенденция усиливается. Кроме того, после событий на Украине европейские страны сами начали ограничивать взаимодействие с РФ, подчеркнул Путин.
Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что для стран Северной Европы нести значительную долю расходов на поддержку Украины без участия других западных государств неприемлемо и нецелесообразно. После прекращения прямой финансовой помощи Киеву со стороны США европейские страны взяли на себя роль основных спонсоров Украины. Тем не менее в условиях замедления экономических темпов рост затрудняет поиск дополнительных денег. В качестве возможного решения проблемы ЕС предложил план по использованию замороженных российских активов, однако на сегодняшний день он еще не воплощен в жизнь.
