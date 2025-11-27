Путин заявил, что Европа сама начала отгораживаться от РФ после конфликта на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Экономические трудности в Европе развиваются не столько из-за ситуации на Украине, сколько вследствие естественных процессов. Как отметил президент РФ Владимир Путин, наблюдается упадок европейского автопрома.

«Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем», — заявил Путин. Его слова приводятся в интервью телеканалу «Номад ТВ».

В то время, как экономические показатели азиатских стран демонстрируют рост, то экономика Европы, напротив, сокращается — и эта тенденция усиливается. Кроме того, после событий на Украине европейские страны сами начали ограничивать взаимодействие с РФ, подчеркнул Путин.

