Политика

Путин высказался о «загнивающей Европе»

Путин: экономика Европы падает из-за Украины и естественных процессов
27 ноября 2025 в 20:42
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Экономические трудности в Европе развиваются не столько из-за ситуации на Украине, сколько вследствие естественных процессов. Как отметил президент РФ Владимир Путин, наблюдается упадок европейского автопрома. 

«Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем», — заявил Путин. Его слова приводятся в интервью телеканалу «Номад ТВ».

В то время, как экономические показатели азиатских стран демонстрируют рост, то экономика Европы, напротив, сокращается — и эта тенденция усиливается. Кроме того, после событий на Украине европейские страны сами начали ограничивать взаимодействие с РФ, подчеркнул Путин.

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что для стран Северной Европы нести значительную долю расходов на поддержку Украины без участия других западных государств неприемлемо и нецелесообразно. После прекращения прямой финансовой помощи Киеву со стороны США европейские страны взяли на себя роль основных спонсоров Украины. Тем не менее в условиях замедления экономических темпов рост затрудняет поиск дополнительных денег. В качестве возможного решения проблемы ЕС предложил план по использованию замороженных российских активов, однако на сегодняшний день он еще не воплощен в жизнь.

