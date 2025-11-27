Путин: нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Путин высказался о мигрантах в РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России необходимо работать над тем, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у граждан РФ. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич. Он также подчеркнул, что решение миграционных вопросов между Россией и Киргизией требует постоянной совместной работы.

«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы», — сказал Путин. По его словам президента, важно обеспечить комфорт и права как гражданам России, так и мигрантам из Кыргызстана, желающим работать и жить в РФ.

Президент отметил, что устранение «шероховатостей», которые возникают в сфере миграции, возможно только при условии постоянной и слаженной работы двух стран. «Все это требует большой постоянной совместной работы для того, чтобы снимать шероховатости, которые возникают», — подчеркнул глава государства.

Продолжение после рекламы