У Шнурова нашли квартиру в Москве стоимостью почти 500 миллионов рублей

У Сергея Шнурова обнаружили квартиру стоимостью около 470 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оказался владельцем квартиры в Москве стоимостью около 470 миллионов рублей. Апартаменты площадью 216,2 квадратных метра расположены на Пречистенской набережной. Об этом сообщают новостные паблики.

По данным telegram-канала «Звездач», в 2021 году Шнуров распродал свои апартаменты в Санкт-Петербурге стоимостью 50 и 55 миллионов рублей и приобрел недвижимость в столице. Цена подобной роскоши сейчас доходит до 490 миллионов рублей. Помимо московской квартиры, у Шнурова остается недвижимость в культурной столице — 123,3 квадратных метра, где он прописан вместе со своим индивидуальным предприятием.

Кроме доходов от концертной деятельности, часть состояния Шнуров мог заработать на бизнесе: до 2023 года он владел долей в компании по производству промышленной конопли. В 2024 году прибыль этой компании составила 465,2 миллиона рублей. Сейчас информация о дольщиках закрыта.

Продолжение после рекламы