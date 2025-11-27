Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

У Шнурова нашли квартиру в Москве стоимостью почти 500 миллионов рублей

27 ноября 2025 в 20:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У Сергея Шнурова обнаружили квартиру стоимостью около 470 миллионов рублей

У Сергея Шнурова обнаружили квартиру стоимостью около 470 миллионов рублей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оказался владельцем квартиры в Москве стоимостью около 470 миллионов рублей. Апартаменты площадью 216,2 квадратных метра расположены на Пречистенской набережной. Об этом сообщают новостные паблики.

По данным telegram-канала «Звездач», в 2021 году Шнуров распродал свои апартаменты в Санкт-Петербурге стоимостью 50 и 55 миллионов рублей и приобрел недвижимость в столице. Цена подобной роскоши сейчас доходит до 490 миллионов рублей. Помимо московской квартиры, у Шнурова остается недвижимость в культурной столице — 123,3 квадратных метра, где он прописан вместе со своим индивидуальным предприятием.

Кроме доходов от концертной деятельности, часть состояния Шнуров мог заработать на бизнесе: до 2023 года он владел долей в компании по производству промышленной конопли. В 2024 году прибыль этой компании составила 465,2 миллиона рублей. Сейчас информация о дольщиках закрыта.

Продолжение после рекламы

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил причины роспуска коллектива. По словам музыканта, решение связано с тем, что ему необходимо снизить нагрузку, связанную с частыми концертами, передает 360.ru. Шнуров отметил, что продолжение столь интенсивной концертной деятельности может негативно сказаться на его психическом состоянии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал