Венесуэльский фильм «Али Примэра» получил «Бриллиантовую бабочку»

На международном кинофестивале фильм из Венесуэлы «Али Примэра» получил награду «Бриллиантовая бабочка» как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство. Об этом сообщаю журналисты с места событий.

Биографическая лента «Али Примэра» посвящена жизни венесуэльского певца и автора песен Али Примэра. Фильм освещает исторические события, которые способствовали тому, что артист стал народным любимцем и возглавил масштабное движение венесуэльских исполнителей в поддержку нуждающихся. Картина повествует о любовных переживаниях, страданиях и песнях героя, которые были с ним на протяжении всего жизненного пути — от детских лет, проведенных в безлюдных регионах западной Венесуэлы, до рокового финала.