Венесуэльский фильм «Али Примэра» получил «Бриллиантовую бабочку»

27 ноября 2025 в 20:57
«Бриллиантовую бабочку» получил фильм из Венесуэлы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На международном кинофестивале фильм из Венесуэлы «Али Примэра» получил награду «Бриллиантовая бабочка» как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство. Об этом сообщаю журналисты с места событий.

«„Бриллиантовую бабочку“ как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство, получил фильм из Венесуэлы „Али Примэра“», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента.

Биографическая лента «Али Примэра» посвящена жизни венесуэльского певца и автора песен Али Примэра. Фильм освещает исторические события, которые способствовали тому, что артист стал народным любимцем и возглавил масштабное движение венесуэльских исполнителей в поддержку нуждающихся. Картина повествует о любовных переживаниях, страданиях и песнях героя, которые были с ним на протяжении всего жизненного пути — от детских лет, проведенных в безлюдных регионах западной Венесуэлы, до рокового финала.

