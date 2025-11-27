Завершение СВО и скандал на Украине: главные заявления Путина на пресс-конференции

Пресс-конференция прошла по итогам поездки Путина в Киргизию Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России обсуждать американский план по урегулированию на Украине, назвав его возможной основой для будущих договоренностей. Жесткой критике с его стороны подверглись заявления о якобы «подготовке нападения на Европу», которые он назвал «бредом». Об этих и других главных заявлениях главы государства — в материале URA.RU.

Россия готова обсудить мирный план США

Россия готова обсуждать мирный план США, однако некоторые пункты для Москвы сейчас смешны, отметил Путин





Россия изучила мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Проектов договора не было, однако был список вопросов, которые предлагалось обсудить. Как считает Путин, план, предложенный американской стороной, может стать основой для дальнейших договоренностей. Российский лидер отметил, что после переговоров украинской и американской делегаций в Женеве план из 28 пунктов разделили на четыре составляющие и после встречи передали России предложения. Сейчас помощник президента Ушаков находится на связи с американскими коллегами.

Президент РФ допустил, что при реализации плана США по Украине контакты с G7 возможны, но говорить об этом рано. Он добавил, что России нужно, чтобы решения по украинскому урегулированию были признаны на международном уровне. Однако, как считает российский президент, подписывать документы с украинским руководством сейчас бессмысленно.

"Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все перевести на дипломатический язык", — сказал Путин журналистам, комментируя мирный план США. Однако Москва видит, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, отметил Путин.

Утечки из разговоров Ушакова и Уиткоффа

Ранее агентство Bloomberg опубликовало, как утверждается, расшифровки телефонных разговоров помощника президента России Ушакова со спецпосланником Дональда Трампа Уиткоффом, а также со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Кто-то назвал эту информацию «сливом», а кто-то нарек ее фейком. Комментируя ситуацию, Путин напомнил, что в РФ за такое есть уголовное наказание. Президент также допустил, что это могут быть фейки или подслушанный разговор. Также Путин назвал необоснованными обвинения в «любезности» с РФ в адрес спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Также в сети была информация о том, что представитель Трампа якобы нецензурно обругал Москву в телефонных разговорах с Ушаковым. По словам Путина, это было бы странно — ведь спецпосланник президента США едет в Россию для переговоров. Президент подчеркнул, что диалог с Уиткоффом идет «без ругани и плевков», хотя тот защищает позицию и интересы США.

"Было бы удивительно, если бы он в разговорах с Ушаковым обругал нас нецензурной бранью, а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Это же бред", — сказал российский лидер.

Москва ждет делегацию из США

Переговоры Москвы с США ожидаются в первой половине следующей недели





Делегация должна прибыть в Россию в первой половине следующей недели. Вопрос признания со стороны США территорий Крыма и Донбасса должен быть предметом переговоров с американской стороной, сказал Путин.

Путин не знает, кто будет в составе американской делегации — это прерогатива Дональда Трампа. С российской стороны ко встрече с американскими коллегами готовится глава МИД Сергей Лавров. А заявления о том, что министр «попал в опалу», президент назвал чушью. По словам Путина, он в курсе, чем занимается Лавров.

Россия не будет «нападать» на Европу

Путин подчеркнул, что Россия может зафиксировать, что не собирается нападать на Европу





Ранее, как сообщала «Лента.ру», министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года, и призвал лучше оснастить вооруженные силы стран альянса для возможных боевых действий. Комментируя такое заявление, Путин подчеркнул, что утверждения о том, что Россия собирается нападать на Европу, звучат смешно. По его словам, Россия готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу.

"Есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично своему населению, своим гражданам говорят, что "Россия готовится к нападению на Европу и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал"", — сказал Путин журналистам. Подобные заявления он назвал чушью и ложью.

Путин ждет премьер-министра Венгрии

Если премьер Венгрии Виктор Орбан сочтет возможным принять приглашение приехать в Москву, ему всегда рады, заявил президент Путин. Также он добавил, что Орбан знает, как использование российских активов отразится на экономике ЕС, поскольку Венгрия — член союза. Так российский лидер прокомментировал слова венгерского премьера о том, что использование активов РФ негативно повлияет на экономику ЕС и валюту.

Успехи на СВО

Президент отметил позитивную динамику в зоне СВО для российской армии

По всем направлениям на фронте для войск РФ сохраняется позитивная динамика, а темп продвижения ВС РФ в зоне боевых действий увеличивается, заявил Путин. Он напомнил, что российские военные полностью окружили Красноармейск и Димитров, а Купянск полностью находится в руках России, что скоро ждет и Волчанск.

Красноармейск сейчас контролируют 70% территории. Сейчас боевые действия идут внутри Комсомольска, где уже освободили часть зданий, а российские военные на полтора-два километра подошли к населенному пункту Гуляйполе в Запорожской области. В октябре, как подчеркнул президент, Украина потеряла на фронте 47,5 тысяч человек.

Он отметил, что для ВСУ в Северске сейчас складывается непростая ситуация. Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера. По словам президента, «очевидно, к чему все идет». Путин добавил, что действия группировки войск «Восток» могут привести к обвалу фронта для киевского режима на этом участке в Запорожской области.

"Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал Путин.

Украина допустила ошибку

Президент России считает, что Украине нужны выборы президента

Путин напомнил, что Россия и в условиях военных действий проводит выборы, в том числе президентские. А Украина, по словам российского лидера, побоялась это сделать.

"Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус", — сказал Путин журналистам.

Конфискация активов РФ снизит доверие к Европе

Возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, считает Путин. Он подчеркнул, что это будет иметь негативные финансовые последствия для мировой финансовой системы. Российский лидер считает, что конфискация российских активов была бы воровством чужой собственности. А на случай такого воровства правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер.

Путин сравнил скандал в Киеве с воровством активов РФ

Президент России сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ, заявив, что непонятно, кто у кого учится, но все это воровство. «То ли они [украинцы] от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое — воровство», — сказал он журналистам.

Ядерное предложение США

Путин поручил предоставить дополнительную информацию о действиях в США в сфере ядерных испытаний





Президент РФ заявил, что Белый дом предложил Москве обсудить вопросы, связанные с ядерными испытаниями. Путин подчеркнул, что поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить предложение о том, что Россия должна делать в этой ситуации (проведение США ядерных испытаний — прим. URA.RU).

Что будет с застрявшими на границе с Казахстаном фурами

Путин сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проблемы с передвижением грузов через российско-казахстанскую границу. Проблема сейчас существует из-за того, что значительное число фур пересекает границу без документов. При этом пробки из большегрузов, как отметил глава России, были связаны с борьбой с черным импортом. «Черный импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию», — отметил президент.