Британия сняла санкции с активов «Лукойла»

Великобритания временно сняла санкции с «Лукойла»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Великобритания временно сняла санкции с активов российского «Лукойла». Об этом сообщает британский минфин.
«Великобритания исключила из-под санкций международные активы нефтяной компании „Лукойл“. Ограничения сняты до 26 февраля 2026 года», — говорится в заявлении британского минфина.
Это решение позволяет компании возобновить операции со своими зарубежными активами. Санкции были введены ранее в рамках ограничительных мер против российского бизнеса.
Год назад из под санкций Великобритании были выведены две болгарские дочерние фирмы российской компании «Лукойл». Соответствующая лицензия распространена Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.
