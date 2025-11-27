Когда США и Украина продолжат переговоры по урегулированию

Киев и Вашингтон в конце текущей недели продолжат переговоры Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В конце текущей недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, переговоры будут продолжены для развития результата, достигнутого в Женеве.

«В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро», — написал Ермак в своем telegram-канале.