Когда США и Украина продолжат переговоры по урегулированию
Киев и Вашингтон в конце текущей недели продолжат переговоры
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В конце текущей недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, переговоры будут продолжены для развития результата, достигнутого в Женеве.
«В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро», — написал Ермак в своем telegram-канале.
Ранее, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры с участием представителей США, Евросоюза и Украины. По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, Вашингтон выделил в отдельную категорию вопросы, касающиеся европейского направления и НАТО, в контексте обсуждения ситуации на Украине. Как передает RT, украинский президент Владимир Зеленский после информации о подготовке НАБУ подозрения назначил Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с США.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
