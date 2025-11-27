Shot: самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Архангельской области
При жесткой посадке самолета Ан-2 пострадал один человек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Васьково Архангельской области произошла жесткая посадка самолета Ан-2, один человек пострадал. Как сообщает telegram-канал Shot, воздушное судно при приземлении получило повреждения шасси и крыла.
«Борт, летевший по маршруту Лешуконское — Васьково, повредил при посадке шасси и крыло. <...> Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки», — передает telegram-канал.
Отмечается, что на борту лайнера находился 14 человек. Среди них 12 пассажиров и два члена экипажа.
Месяц назад в Ставропольском крае еще один самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось пять человек. При этом о пострадавших не сообщалось.
