Shot: самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Архангельской области

В аэропорту Васьково Архангельской области произошла жесткая посадка самолета Ан-2, один человек пострадал. Как сообщает telegram-канал Shot, воздушное судно при приземлении получило повреждения шасси и крыла.

«Борт, летевший по маршруту Лешуконское — Васьково, повредил при посадке шасси и крыло. <...> Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки», — передает telegram-канал.

Отмечается, что на борту лайнера находился 14 человек. Среди них 12 пассажиров и два члена экипажа.

