Shot: самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Архангельской области

27 ноября 2025 в 21:36
При жесткой посадке самолета Ан-2 пострадал один человек

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Васьково Архангельской области произошла жесткая посадка самолета Ан-2, один человек пострадал. Как сообщает telegram-канал Shot, воздушное судно при приземлении получило повреждения шасси и крыла.

«Борт, летевший по маршруту Лешуконское — Васьково, повредил при посадке шасси и крыло. <...> Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки», — передает telegram-канал. 

Отмечается, что на борту лайнера находился 14 человек. Среди них 12 пассажиров и два члена экипажа.

Месяц назад в Ставропольском крае еще один самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось пять человек. При этом о пострадавших не сообщалось. 

