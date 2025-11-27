«Чебурашку» предложили включить в школьную программу
Фильм «Чебурашка» нужно включить в школьную программу, считает Михалков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Хорошие российские семейные фильмы следует включить в школьную программу. В их числе — «Чебурашка», сообщил режиссер Артем Михалков. По его словам, такие кинокартины помогают воспитывать детей.
«Таких фильмов очень много. От „Волшебника Изумрудного города“ до „Чебурашки“. Мне кажется, все фильмы, [которые подходят] для всей семьи», — сказал Михалков на церемонии награждения открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Слова передает «Абзац».
Режиссер также подчеркнул важность современного кино, которое вызывает эмоции и заставляет думать. Кинематографист обратил внимание на то, что современные продюсеры проявляют интерес к семейным фильмам, и практически все сказки уже экранизированы.
На международном кинофестивале венесуэльский фильм «Али Примэра» был удостоен награды «Бриллиантовая бабочка». Приз присужден в номинации «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.