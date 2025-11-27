«Чебурашку» предложили включить в школьную программу

Фильм «Чебурашка» нужно включить в школьную программу, считает Михалков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хорошие российские семейные фильмы следует включить в школьную программу. В их числе — «Чебурашка», сообщил режиссер Артем Михалков. По его словам, такие кинокартины помогают воспитывать детей.

«Таких фильмов очень много. От „Волшебника Изумрудного города“ до „Чебурашки“. Мне кажется, все фильмы, [которые подходят] для всей семьи», — сказал Михалков на церемонии награждения открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Слова передает «Абзац».

Режиссер также подчеркнул важность современного кино, которое вызывает эмоции и заставляет думать. Кинематографист обратил внимание на то, что современные продюсеры проявляют интерес к семейным фильмам, и практически все сказки уже экранизированы.

