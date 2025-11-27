В России предложил план трансформации отечественной экономики
Константин Бабкин считает, что сегодня создается ситуация, когда деньги забираются из реального сектора и оседают на депозитах
Фото: предоставлено пресс-службой Экономического совета ЛДПР
Производственный сектор должен являться локомотивом экономики, а не существовать в режиме постоянного выживания. Кроме того, для развития производства необходимо снижать налоги. Об этом в ходе научно-практической конференции #НЕЛЕКЦИЯ «Новая индустриализация» заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
«Основы экономической политики, заложенные в 1990-е годы, безнадежно устарели. Наша задача — сделать так, чтобы производить в России было выгодно. Для этого нам необходимо реализовать комплекс мер разумной денежно-кредитной, налоговой и внешнеторговой политики. Именно эти три кита лежат в основе новой индустриализации, которую предлагает ЛДПР», — отметил Константин Бабкин.
По мнению промышленника, внешнеторговая политика России должна быть нацелена на защиту наших производителей и выравнивание условий конкуренции с зарубежными компаниями. В свою очередь банковской системе необходимо работать на то, чтобы служить источником дешевого кредитования. Сегодня же, наоборот, создается ситуация, когда деньги забираются из реального сектора и оседают на депозитах, считает он.
«Поэтому нам нужна новая индустриализация. Нам нужна комплексно развитая держава. Нам нужно сильное сельское хозяйство, чтобы накормить страну, мы должны строить космические корабли, гражданские самолеты и автомобили. Использовать весь имеющийся у нас потенциал», — заключил Константин Бабкин.
Научно-практическая конференция «Новая индустриализация» состоялась 27 ноября в Университете мировых цивилизаций им. Жириновского. В рамках мероприятия участники могли не только принять участие в дискуссиях, посвященных ключевым вопросам экономического развития государства, но и лично протестировать передовые образцы техники.
