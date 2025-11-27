В России предложил план трансформации отечественной экономики

Константин Бабкин считает, что сегодня создается ситуация, когда деньги забираются из реального сектора и оседают на депозитах Фото: предоставлено пресс-службой Экономического совета ЛДПР

Производственный сектор должен являться локомотивом экономики, а не существовать в режиме постоянного выживания. Кроме того, для развития производства необходимо снижать налоги. Об этом в ходе научно-практической конференции #НЕЛЕКЦИЯ «Новая индустриализация» заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

«Основы экономической политики, заложенные в 1990-е годы, безнадежно устарели. Наша задача — сделать так, чтобы производить в России было выгодно. Для этого нам необходимо реализовать комплекс мер разумной денежно-кредитной, налоговой и внешнеторговой политики. Именно эти три кита лежат в основе новой индустриализации, которую предлагает ЛДПР», — отметил Константин Бабкин.

По мнению промышленника, внешнеторговая политика России должна быть нацелена на защиту наших производителей и выравнивание условий конкуренции с зарубежными компаниями. В свою очередь банковской системе необходимо работать на то, чтобы служить источником дешевого кредитования. Сегодня же, наоборот, создается ситуация, когда деньги забираются из реального сектора и оседают на депозитах, считает он.

«Поэтому нам нужна новая индустриализация. Нам нужна комплексно развитая держава. Нам нужно сильное сельское хозяйство, чтобы накормить страну, мы должны строить космические корабли, гражданские самолеты и автомобили. Использовать весь имеющийся у нас потенциал», — заключил Константин Бабкин.