Почти 800 пострадавших от ВСУ россиян пройдут реабилитацию в Беларуси
Реабилитацию пройдут 770 жителей Курской и Белгородской областей
Почти 800 человек из Курской и Белгородской областей, которые пострадали в результате действий ВСУ, 28 ноября отправятся на реабилитацию в санатории Беларуси. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«28 ноября 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате украинской агрессии, отправятся на полноценную реабилитацию и оздоровление в белорусские здравницы», — заявила омбудсмен. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.
Инициатива реализована благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, постоянного комитета Союзного государства (СГ) России и Беларуси и участию секретаря СГ Сергея Глазьева. Помощь россияне получат за счет средств Союзного государства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что только с октября 2025 года в результате действий ВСУ 150 жителей региона получили ранения, среди пострадавших — 14 детей. Гладков также рассказал, что государство оказывает поддержку пострадавшим: на текущий момент более 1,2 тысячи человек уже получили выплаты на общую сумму около 600 миллионов рублей.
