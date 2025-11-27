Почти 800 пострадавших от ВСУ россиян пройдут реабилитацию в Беларуси

Реабилитацию пройдут 770 жителей Курской и Белгородской областей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Почти 800 человек из Курской и Белгородской областей, которые пострадали в результате действий ВСУ, 28 ноября отправятся на реабилитацию в санатории Беларуси. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«28 ноября 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате украинской агрессии, отправятся на полноценную реабилитацию и оздоровление в белорусские здравницы», — заявила омбудсмен. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.

Инициатива реализована благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, постоянного комитета Союзного государства (СГ) России и Беларуси и участию секретаря СГ Сергея Глазьева. Помощь россияне получат за счет средств Союзного государства.

Продолжение после рекламы