Врач предупредил о риске инфаркта при высоком давлении

При повышенном давлении высок риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщил телеведущий и медик Сергей Агапкин. Он рассказал о случае мужчины 43 лет, у которого давление достигало 235 на 110 миллиметров ртутного столба.

«Это давление смертельно опасно. <…> Инфаркт или инсульт стоят на пороге и спорят, кто же первый придет к этому гражданину с давлением 235», — передает «Царьград» слова медика.

Агапкин подчеркнул опасность высоких показателей артериального давления и призвал немедленно обращаться к кардиологу при подобных значениях. Врач также указал на то, что при давлении свыше 160 миллиметров ртутного столба есть риск развития серьезных заболеваний, включая повреждение почек, сердечную недостаточность и слепота.

