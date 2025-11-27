Врач предупредил о риске инфаркта при высоком давлении
Агапкин сообщил о смертельно опасных последствиях высокого давления
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
При повышенном давлении высок риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщил телеведущий и медик Сергей Агапкин. Он рассказал о случае мужчины 43 лет, у которого давление достигало 235 на 110 миллиметров ртутного столба.
«Это давление смертельно опасно. <…> Инфаркт или инсульт стоят на пороге и спорят, кто же первый придет к этому гражданину с давлением 235», — передает «Царьград» слова медика.
Агапкин подчеркнул опасность высоких показателей артериального давления и призвал немедленно обращаться к кардиологу при подобных значениях. Врач также указал на то, что при давлении свыше 160 миллиметров ртутного столба есть риск развития серьезных заболеваний, включая повреждение почек, сердечную недостаточность и слепота.
Ранее заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева Алексей Купряшов обратил внимание на то, что с возрастом в сердечно-сосудистой системе происходят неблагоприятные изменения. Среди них — потеря эластичности сосудов, возникновение атеросклероза и нарушение микроциркуляции крови, передает 360.ru. По словам специалиста, подобные процессы увеличивают вероятность возникновения инфарктов и инсультов у пожилых людей.
