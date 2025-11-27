Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Национализировано имущество экс-замруководителя Ростехнадзора Фролова

27 ноября 2025 в 22:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В суде приняли решение об изъятии имущества

В суде приняли решение об изъятии имущества

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По иску Генпрокуратуры РФ суд изъял имущество у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества экс-замруководителя Ростехнадзора Фролова удовлетворены в полном объеме», — сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уточняется, что Фролов приобрел и оформил на близких родственников и иных лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей на общую сумму свыше 500 млн рублей. Он не смог отчитаться о законности своих доходов.

Недавно Генпрокуратура РФ также подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Ростовской области Владимира Окунева. По данным ведомства, за более чем 14 лет замещения публично значимых должностей Окуневым и бывшим замминистром транспорта Светланой Шаповаловой и их родственниками были приобретены объекты движимого и недвижимого имущества на сумму около 370 млн рублей, что значительно превышает декларируемые доходы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал