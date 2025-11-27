Национализировано имущество экс-замруководителя Ростехнадзора Фролова

В суде приняли решение об изъятии имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По иску Генпрокуратуры РФ суд изъял имущество у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества экс-замруководителя Ростехнадзора Фролова удовлетворены в полном объеме», — сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уточняется, что Фролов приобрел и оформил на близких родственников и иных лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей на общую сумму свыше 500 млн рублей. Он не смог отчитаться о законности своих доходов.