Национализировано имущество экс-замруководителя Ростехнадзора Фролова
В суде приняли решение об изъятии имущества
По иску Генпрокуратуры РФ суд изъял имущество у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества экс-замруководителя Ростехнадзора Фролова удовлетворены в полном объеме», — сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уточняется, что Фролов приобрел и оформил на близких родственников и иных лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей на общую сумму свыше 500 млн рублей. Он не смог отчитаться о законности своих доходов.
Недавно Генпрокуратура РФ также подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Ростовской области Владимира Окунева. По данным ведомства, за более чем 14 лет замещения публично значимых должностей Окуневым и бывшим замминистром транспорта Светланой Шаповаловой и их родственниками были приобретены объекты движимого и недвижимого имущества на сумму около 370 млн рублей, что значительно превышает декларируемые доходы.
