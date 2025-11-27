В России назвали неправильным обсуждение плана США по Украине через СМИ

Мирный план Трампа подвергается обсуждению и существенным корректировкам со стороны Киева и Брюсселя Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Международное сообщество ожидает окончательного утверждения плана по урегулированию ситуации на Украине, который был разработан командой лидера США Дональда Трампа. Из-за замедления официальных методов обсуждения на первый план выходят такие способы взаимодействия, как новости в СМИ и различные заявления. По мнению зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, это неприемлемая ситуация и нужно анализировать действия Трампа, а не заявления.

Эксперты указывают на то, что сейчас документ с инициативой претерпевает значительные изменения со стороны Киева и Брюсселя. Специалисты выражают опасения, что корректировки могут сделать его неприемлемым для России. По его мнению, сложившаяся ситуация является ненормальной, однако в современных условиях она уже стала привычной. Одной из причин такого положения дел является неполноценное функционирование межгосударственных каналов связи. В частности, работа посольств до сих пор не восстановлена в полном объеме. Таким образом, процесс нормализации обстановки фактически не начат — были лишь разговоры, но конкретных действий не последовало.

«Поэтому при такой заторможенности штатных методов обсуждения вопросов, на передний план выходит модель обсуждения через какие-то другие источники взаимодействия, включая прессу, заявления, экспертные комментарии неподтвержденных документально публикаций и так далее. Это, конечно, не дело», — заявил Бакланов. Его слова передает Общественная Служба Новостей.

В результате дипломатические переговоры приобретают фрагментарный характер и ведутся не публично, а как внутреннее корпоративное мероприятие. Кроме того, для эффективного обсуждения необходимы завершенные документы или проекты, тогда как сейчас ситуация остается неясной: является ли план Дональда Трампа достаточно проработанным документом или же он требует дальнейшего согласования и изменений со стороны европейцев.

Андрей Бакланов выразил сомнение в искренности намерений американского лидера, заявив, что тот не является другом или помощником в деле достижения мира. По его словам, настойчивость, с которой Трамп пытается вмешаться в украинскую проблему, которая находится далеко от США, выглядит неестественно. При этом Вашингтон сыграли значительную роль в обострении конфликта, и, возможно, лишь Великобритания и Канада оказали большее влияние.

«Сегодня получается, что Трамп якобы искренне нам хочет помочь. Но вот его союзники-европейцы на него давят и требуют. И он не может не считаться. Это элемент очень некрасивой и недружественной игры, которая выводит его за скобки образа, на который он претендует. Он пытается играть в „честного брокера“, есть в США такое выражение, но никаким „честным брокером“ он не является», — заключил дипломат.