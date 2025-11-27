Правительство России одобрило взаимную отмену виз с Саудовской Аравией
Россия и СА ослабят визовые требования
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Россия совместно с Саудовской Аравией отменят визовые требования. Это следует из нового постановления Правительства.
В документе указано, что одобрение проекта дано в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Проект соглашения, который был разработан Министерством иностранных дел России при согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и после предварительной проработки с саудовской стороной, предусматривает взаимную отмену визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД провести переговоры с саудовской стороной. При этом дипведомству разрешено вносить в проект соглашения изменения, которые не носят принципиального характера.
