Общество

Правительство России одобрило взаимную отмену виз с Саудовской Аравией

27 ноября 2025 в 22:24
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия совместно с Саудовской Аравией отменят визовые требования. Это следует из нового постановления Правительства. 

В документе указано, что одобрение проекта дано в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Проект соглашения, который был разработан Министерством иностранных дел России при согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и после предварительной проработки с саудовской стороной, предусматривает взаимную отмену визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД провести переговоры с саудовской стороной. При этом дипведомству разрешено вносить в проект соглашения изменения, которые не носят принципиального характера.

