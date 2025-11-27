Депутата партии «Яблоко» Штанникову оштрафовали за пропаганду экстремизма

Суд вынес приговор по делу Штанниковой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Калининский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности депутата от партии «Яблоко» Ольги Штанниковой — ее оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Женщина признана виновной в публичной демонстрации экстремистской символики из-за фотографии Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал Ольгу Штанникову виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей», — заявила руководитель пресс-службы Дарья Лебедева. Ее слова передает ТАСС.

В полиции 12 ноября был составлен протокол в отношении Штанниковой. В материалах упоминалась публикация 2013 года на странице депутата в социальной сети «ВКонтакте», к которой была добавлена фотография Алексея Навального.

Ольга Штанникова получила депутатский мандат осенью 2024 года. Он перешел к ней от Бориса Вишневского (признан Минюстом РФ иноагентом), который в связи со своим статусом досрочно прекратил исполнение полномочий согласно законодательству. Также с 2012 по 2022 год Штанникова занимала пост руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. В партии «Яблоко» она состоит с 1995 года.