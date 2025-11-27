На Западе забили тревогу из-за многоразовых беспилотников России
Гексакоптер «Ночная Ведьма» несет 20 кг груза и развивает скорость 60 км/ч, пишет Forbes
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России осуществляется переход к применению многоразовых беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные системы «Ночная Ведьма» и «Бульдог-13» позволяют вывести российское вооружение на принципиально новый уровень. Об этом пишет Forbes.
«Наступательные многоразовые дроны „Ночная Ведьма“ и „Бульдог-13“ выводят российские вооружения на качественно новый уровень, а оборонные беспилотники позволят создать многослойную линию защиты», — говорится в материале. Гексакоптер «Ночная Ведьма» зафиксировали в момент сброса минометной мины на позиции украинских войск, расположенные на острове в Днепре.
Согласно имеющейся информации, данный аппарат способен транспортировать груз массой до 20 килограммов, оставаться в воздухе в течение 40 минут и достигать скорости 60 километров в час. Среди технических характеристик — помехоустойчивая система навигации, тепловизор с функцией увеличения и возможность использования до четырех боеприпасов за один вылет.
Кроме того, стало известно о проведении испытаний квадрокоптера «Бульдог-13», который отличается меньшими размерами. Несмотря на ограниченную грузоподъемность (четыре килограмма), аппарат оснащен современными датчиками и системой управления, устойчивой к радиопомехам, создаваемым украинской стороной. Предусмотрена возможность дальнейшего усовершенствования технических характеристик. К числу ключевых преимуществ относятся модульные боевые блоки, адаптированные для выполнения различных задач, и возможность многократного использования дрона.
Внедрение в арсенал ВС РФ беспилотников нового поколения, таких как «Ночная Ведьма» и «Бульдог-13», свидетельствует о переходе на принципиально иной уровень развития ударных БПЛА. Основным достоинством этих аппаратов является возможность оснащения их передовыми и дорогостоящими системами обработки данных и сенсорами, которые не могут быть установлены на одноразовые платформы. Кроме того, благодаря конструктивной гибкости имеется потенциал для непрерывного улучшения технических характеристик БПЛА с учетом актуальных боевых задач.
Ранее госкорпорация «Ростех» освоила выпуск инновационного ударного беспилотного комплекса, который представляет собой барражирующий боеприпас. Как отметил глава компании Сергей Чемезов, данное вооружение обладает высокой эффективностью в уничтожении широкого спектра военных целей, среди которых — артиллерийские системы государств НАТО, американские ракетные комплексы HIMARS, бронированная техника, радиолокационные станции для контрбатарейной борьбы и центры управления.
