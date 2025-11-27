Попадет в Юпитер или полетит дальше: куда движется странная комета 3I/ATLAS

Межзвездный объект открыт 1 июля 2025 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Межзвездная комета 3I/ATLAS стремительно движется в пространстве, сейчас она находится в 300 миллионах километров от Земли. Наблюдатели из ИКИ РАН считают, что она может приблизиться к Юпитеру уже весной 2026 года. Сейчас ученые продолжают наблюдать у объекта редкий пылевой антихвост, а в ООН объявили о масштабных учениях системы планетарной защиты Земли. Что известно о траектории движения межзвездной планеты и ее особенностях — в материале URA.RU.

Комета движется к Юпитеру

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о предстоящем сближении межзвездного объекта 3I/ATLAS с Юпитером 16 марта 2026 года, пишет telegram-канал ИКИ РАН. Ученые отмечают, что пересечение траектории с внешними планетами Солнечной системы противоречит теории вероятности и является одной из наиболее примечательных характеристик орбиты этого объекта. Эксперты считают, что приближение к газовому гиганту спровоцирует новую волну гипотез относительно природы 3I/ATLAS.

Объект удивляет ученых

У межзвездного объекта продолжает наблюдаться редкий пылевой антихвост. Исследователи указали на то, что наличие антихвостов у обычных комет объясняется научным образом: когда Земля пересекает плоскость орбиты кометы, тонкий пылевой след становится хорошо различимым. Однако в ситуации с объектом 3I/ATLAS данное объяснение неприменимо — Земля пока не достигла плоскости его орбиты, а антихвост сохраняется более одного-двух дней.

Специалисты Института космических исследований выдвинули гипотезу о том, что данная особенность наблюдалась с самого момента обнаружения межзвездного объекта, то есть еще до его прохождения за Солнцем. В ИКИ РАН отмечают, что по мере удаления кометы от Солнца начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие увидеть некоторые ранее скрытые детали. Однако вопрос о дальнейшем поведении антихвоста, как уточняют ученые, остается открытым.

3I/ATLAS движется странно

Астрономы подтвердили, что 3I/ATLAS имеет кометное поведение: формирует кому и хвост, выбрасывает углекислый газ, воду, угарный газ и пыль. Однако соотношение веществ отличается от типичных комет Солнечной системы.

Дискуссии, как пишет 360, вызывал и «негравитационный маневр». Объект отклонился на четыре секунды дуги по восхождению относительно траектории, рассчитанной только с учетом гравитации. Для классической кометы такое поведение нетипично.

В ИКИ РАН считают, что так близко к внешним планетам 3I/ATLAS теоретически подлететь не мог. Из-за этой аномалии, как пишет портал, профессор Гарварда Ави Леба допустил технологическую природу объекта, на котором «летят пришельцы».

ООН объявила о масштабных учениях

О проведении масштабных учений системы планетарной защиты Земли объявила ООН. Поводом для мобилизации стало приближение кометы 3I/ATLAS, которую некоторые сторонники конспирологических теорий считают инопланетным космическим аппаратом, пишет The Sun. Специалисты будут внимательно отслеживать траекторию и характеристики объекта.

Ученый объяснил пугающие снимки кометы

Профессор Леб, который утверждал об искусственном происхождении снимка, опубликовал снимки, межзвездной кометы со светящимся ярко-зеленым ядром и странным хвостом длиной более 965 тысяч километров. Фотографии, как пишет aif.ru, сделали любители астрономии с обычными телескопами в Японии, Испании и Чили.

«Кометы обычно имеют цвета, который определяет их химический состав. И эти элементы так или иначе светятся. В целом это является характерным для такого рода объектов», — объяснил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Комета пролетает 2 миллиона километров за сутки