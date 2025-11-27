Подавляющее большинство французов не верит в заявления властей о нападении России на страну
Во Франции 67% респондентов считают, что Россия не собирается нападать на страну
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Порядка 67% жителей Франции не разделяют мнение о том, что Россия якобы планирует нападение на их страну, следует из опроса компании Elabe. При этом 56% респондентов выражают несогласие с высказываниями начальника генштаба Вооруженных сил государства Фабьена Мандона, который говорил о необходимости быть готовыми к потерям среди населения в контексте якобы сдерживания угрозы со стороны РФ.
«Две трети французов (67%) не верят, что Россия собирается нападать на Францию, 56% негативно относятся к заявлениям главы генштаба ВС Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми „терять своих детей“ и „страдать экономически“ ради сдерживания „российской угрозы“», — говорится в опросе компании. Он опубликован на ее официальном сайте.
В то же время 75% опрошенных полагают, что Москва совершает кибератаки, диверсии и якобы вторгается в воздушное пространство с использованием беспилотников и манипулирует информацией в социальных сетях. При этом Россия неоднократно отрицала подобные обвинения.
Ранее Мандон высказывал мнение о том, что Франция активно готовится к возможным военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к вероятному конфликту между странами НАТО и Россией, передает Общественная Служба Новостей. Кроме того, генерал выдвинул бездоказательное обвинение в адрес Москвы, заявив, что она причастна к дестабилизации ситуации в стране из-за распространения постельных клопов.
В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что у страны нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой целесообразности. Москва готова документально подтвердить отсутствие у нее агрессивных намерений в отношении европейских стран. По словам российского лидера, политики западных стран часто используют образ предполагаемой угрозы со стороны России, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Однако разумные люди осознают, что подобные заявления не соответствуют действительности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.