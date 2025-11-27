Во Франции 67% респондентов считают, что Россия не собирается нападать на страну Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Порядка 67% жителей Франции не разделяют мнение о том, что Россия якобы планирует нападение на их страну, следует из опроса компании Elabe. При этом 56% респондентов выражают несогласие с высказываниями начальника генштаба Вооруженных сил государства Фабьена Мандона, который говорил о необходимости быть готовыми к потерям среди населения в контексте якобы сдерживания угрозы со стороны РФ.

«Две трети французов (67%) не верят, что Россия собирается нападать на Францию, 56% негативно относятся к заявлениям главы генштаба ВС Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми „терять своих детей“ и „страдать экономически“ ради сдерживания „российской угрозы“», — говорится в опросе компании. Он опубликован на ее официальном сайте.

В то же время 75% опрошенных полагают, что Москва совершает кибератаки, диверсии и якобы вторгается в воздушное пространство с использованием беспилотников и манипулирует информацией в социальных сетях. При этом Россия неоднократно отрицала подобные обвинения.

Ранее Мандон высказывал мнение о том, что Франция активно готовится к возможным военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к вероятному конфликту между странами НАТО и Россией, передает Общественная Служба Новостей. Кроме того, генерал выдвинул бездоказательное обвинение в адрес Москвы, заявив, что она причастна к дестабилизации ситуации в стране из-за распространения постельных клопов.