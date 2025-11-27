МОК допустил российских фигуристов Петросян и Гуменника к участию в Олимпиаде
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник получат возможность принять участие в Олимпийских играх 2026 года, но в нейтральном статусе. Информацию об этом распространила пресс-служба организации.
«МОК подтвердил допуск Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе», — передает пресс-служба МОК. Слова приводит ТАСС.
Ранее, в сентябре, спортсмены одержали победу на квалификационном турнире, который проходил в Пекине, и тем самым завоевали право претендовать на участие в Олимпиаде. Однако для окончательного подтверждения участия им необходимо было получить одобрение специальной комиссии МОК.
