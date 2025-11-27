Gulf News: комета 3I/ATLAS поможет людям искать пришельцев и защищать Землю

Межзвездный объект 3I/ATLAS стал «идеальным кандидатом» для отработки планетарной обороны Земли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Состав и поведение кометы 3I/ATLAS дают людям уникальную информацию об объектах за пределами Солнечной системы. На основе этого опыта ученые смогут усовершенствовать методы обнаружения «будущих межзвездных пришельцев» и потенциально опасных для Земли объектов. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Ученые сообщают, что 3I/ATLAS является межзвездным объектом, его состав и поведение могут отличаться от комет, образующихся в нашей Солнечной системе, что открывает уникальный взгляд на другие звездные системы. Изучение его активности может помочь в калибровке методов обнаружения будущих межзвездных пришельцев, потенциально повышая возможности раннего оповещения Земли об опасных объектах», — передает газета Gulf News.

Ранее сообщалось, что ООН объявила о проведении масштабных учений системы планетарной защиты Земли. Межзвездный объект 3I/ATLAS стал «идеальным кандидатом» для отработки планетарной обороны, поскольку его происхождение и траектория представляют собой реалистичный тестовый случай.

