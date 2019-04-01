Мэр Челябинска Владимир Елистратов назначил Элеонору Халикову начальником управления культуры. Она вступила в должность с 1 апреля, сообщил глава на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, передает корреспондент «URA.RU».
«Не вижу смысла долго рассказывать про Элеонору Рашидовну. Все ее прекрасно знают. Пожелаем ей успехов», — представил чиновнику Елистратов.
Элеонора Халикова исполняла обязанности руководителя управления культуры с ноября прошлого года, когда подал в отставку Дмитрий Назаров. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
Когда Назаров руководил МУП «Спартак», учреждение отдало землю детского лагеря на берегу курортного озера Увильды группе высокопоставленных чиновников и бизнесменов для организации закрытого клубного поселка. По этому делу проходят глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, экс-директор госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (входит в структуру минэкологии региона) Илья Пруцких и бывший начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев.
Дмитрий Назаров признал вину и раскаялся. Он дал показания на Пруцких и Григорьева. Прокуратура в суде выигрывает дела о сносе коттеджей в несостоявшимся VIP-поселке.