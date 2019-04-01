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Мэр Челябинска назначил нового чиновника. Прежний уволился из-за уголовного дела

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 09:54
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Владимир Елистратов представил Элеонору Халикову, как нового начальника управления культуры ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Владимир Елистратов назначил Элеонору Халикову начальником управления культуры. Она вступила в должность с 1 апреля, сообщил глава на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, передает корреспондент «URA.RU».

«Не вижу смысла долго рассказывать про Элеонору Рашидовну. Все ее прекрасно знают. Пожелаем ей успехов», — представил чиновнику Елистратов.

Элеонора Халикова исполняла обязанности руководителя управления культуры с ноября прошлого года, когда подал в отставку Дмитрий Назаров. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Когда Назаров руководил МУП «Спартак», учреждение отдало землю детского лагеря на берегу курортного озера Увильды группе высокопоставленных чиновников и бизнесменов для организации закрытого клубного поселка. По этому делу проходят глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, экс-директор госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (входит в структуру минэкологии региона) Илья Пруцких и бывший начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев.

Дмитрий Назаров признал вину и раскаялся. Он дал показания на Пруцких и Григорьева. Прокуратура в суде выигрывает дела о сносе коттеджей в несостоявшимся VIP-поселке.

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