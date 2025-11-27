Захарова пошутила, что видео с орловским чиновником заслуживает спецпремии

Захарова прокомментировала вирусное видео в Рунете Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Видео с первым замгендиректора «Орелводоканала» Владиславом Терновых, в котором он высказался о своих предпочтениях при выборе контента в интернете заслуживает специальной премии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз „За все!“, написала Захарова в своем telegram-канале. Терновых прославился тем, что на вопрос журналиста о жалобах граждан в интернете на коммунальную сферу — ответил, что его там интересуют только фильмы для взрослых.