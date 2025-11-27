Риелтор Апрелев: не все россияне должны платить налог с продажи жилья

Риелтор считает, что в РФ одна из самых лояльных систем налогообложения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская система налогообложения операций с недвижимостью отличается особой мягкостью по сравнению с другими странами и предоставляет возможность выбора варианта налогообложения. А льготный период владения недвижимостью и вовсе позволяет избежать налога с продажи жилья. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«При обычной купле-продаже недвижимости минимальный срок владения, после которого налог не уплачивается, составляет пять лет. Для унаследованной или полученной по договору дарения недвижимости этот срок сокращается до трех лет. После истечения этих периодов продавец полностью освобождается от уплаты НДФЛ, независимо от суммы, за которую продается объект», — рассказал Апрелев RT.

Также, по совам риэлтора, в России у продавцов недвижимости есть возможность выбора наиболее выгодного варианта налогообложения. Предусмотрено два основных способа расчета налога: можно уплатить налог на доход со всей суммы продажи, используя при этом налоговый вычет в размере миллиона рублей, либо платить налог только с разницы между ценой покупки и продажи объекта.

Апрелев привел конкретный пример: если квартира была приобретена за 5 миллионов рублей, а продается за 6 миллионов, то налог будет начислен только на 1 миллион рублей разницы. Это позволяет существенно снизить налоговую нагрузку по сравнению с системами, где налог взимается со всей суммы сделки. Такая гибкая система налогообложения, по мнению Апрелева, выгодно отличает его от многих зарубежных аналогов.