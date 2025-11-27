Певица Слава пришла в бешенство из-за ситуации с квартирой Долиной

Анастасия Сланевская раскритиковала Ларису Долину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) выступила с резкой критикой в адрес своей коллеги по цеху Ларисы Долиной. По словам артистки, теперь из-за так называемого «дела Долиной» стало невозможно продать ни одну квартиру — покупатели боятся, что их обманут звезды.

«Теперь из-за всей этой обстановки мне нужно идти *** [фиг] знает куда и *** [фиг] знает зачем. Если покупатель узнает, что я артистка — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое, *** [блин]!» — гневный ролик выложен в соцсетях певицы.

Слава сообщила: продажа жилья необходима ей для оказания помощи детям, а также проведения ремонтных работ у себя и у сестры. Однако потенциальные покупатели пока не готовы заключать сделку.

Продолжение после рекламы