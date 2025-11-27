Певица Слава пришла в бешенство из-за ситуации с квартирой Долиной
Анастасия Сланевская раскритиковала Ларису Долину
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) выступила с резкой критикой в адрес своей коллеги по цеху Ларисы Долиной. По словам артистки, теперь из-за так называемого «дела Долиной» стало невозможно продать ни одну квартиру — покупатели боятся, что их обманут звезды.
«Теперь из-за всей этой обстановки мне нужно идти *** [фиг] знает куда и *** [фиг] знает зачем. Если покупатель узнает, что я артистка — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое, *** [блин]!» — гневный ролик выложен в соцсетях певицы.
Слава сообщила: продажа жилья необходима ей для оказания помощи детям, а также проведения ремонтных работ у себя и у сестры. Однако потенциальные покупатели пока не готовы заключать сделку.
«Дело Долиной» связано с инцидентом 2024 года, когда звезда едва не лишилась квартиры в центре Москвы и потеряла 300 миллионов рублей. После этого участились случаи мошенничества с жильем. Например, в Красноярске многодетную маму оставили без квартиры с помощью похожей схемы — бывший владелец подал в суд, утверждая, что не осознавал своих действий при продаже площадей.
