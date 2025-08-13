Врачи ХМАО помогли родить женщине с редким и опасным осложнением при беременности

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) врачи провели операцию женщине с редким и опасным осложнением беременности. Сосуды пуповины у нее проходили слишком близко к выходу из матки и могли повредиться во время родов. Такое состояние встречается крайне редко, но опасно для жизни матери и ребенка, сообщила в своем telegram-канале медучреждения Центра Лариса Белоцерковцева.
«Врачи Центра охраны материнства и детства успешно провели операцию пациентке с редким и опасным осложнением беременности — оболочечным прикреплением пуповины и прохождением сосудов у внутреннего зева, известным как Vasa praevia. Подобное акушерское состояние встречается крайне редко, но при этом представляет серьезную угрозу для жизни как матери, так и малыша», — отметила Белоцерковцева.
Это была первая и долгожданная беременность женщины после ЭКО. Осложнение врачи выявили на раннем сроке. Всю беременность медики внимательно следили за ее состоянием.
У пациентки родилась девочка весом 2790 граммов. Благодаря врачам удалось сохранить жизнь и здоровье матери и ребенка.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) на свет появился мальчик, который удивил бывалых врачей. Вес ребенка почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра.
