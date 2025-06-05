Доля поддельных автозапчастей на рынке России выросла более чем на 30%

В РФ стало больше контрафактных запчастей к автомобилям. Их доля увеличилась более чем на треть. Информацию об этом подтвердили в компании TKM International Consulting, которая занимается защитой прав интеллектуальной собственности.
«За три года в России доля контрафактной продукции в сегменте автозапчастей выросла более чем на З0%. Такая же ситуация в секторе автомобильных технических жидкостей», — передает газета «Известия» со ссылкой на экспертную оценку.
Ранее автоэксперт, редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин рассказал, что покупать автодетали необходимо только у проверенного поставщика, чтобы не наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. Также он посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, добавил специалист.
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