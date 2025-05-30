Многодетные семьи в России должны ощущать себя элитой общества, и для этого необходимо обеспечить им доступ к удобным сервисам, в частности — к такси. Об этом URA.RU сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Я хочу, чтобы многодетные чувствовали себя элитой. Не за забором стояли, ждали два часа такси, а чтобы в первую очередь машины к ним приезжали. Вот тогда у страны будет будущие, и мы все должны думать именно так», — сказала Буцкая. Ее слова передает корреспондент URA.RU.
По мнению парламентария, без появления детей сейчас у страны не будет будущего. Это надо понять, это надо просто прочувствовать, подчеркнула депутат. За последние три поколения в обществе произошли существенные изменения: если раньше многодетные семьи были в приоритете, то теперь страна сталкивается с угрозой опустения. В связи с этим, как отметила Буцкая, задача заключается в том, чтобы обозначить направление и придать ему особое значение.
Зампред комитета Госдумы также сообщила, что в ГД разрабатывается законопроект, предусматривающий запрет для таксомоторных компаний на установление завышенных тарифов при перевозке несовершеннолетних пассажиров. По мнению Буцкой, стоимость поездок на такси с детьми не должна становиться дополнительным финансовым бременем для родителей.
Ранее председатель Общественного совета по развитию такси, эксперт в транспортной сфере и общественный деятель Ирина Зарипова в беседе с URA.RU выразила опасения относительно потенциальных трудностей при внедрении закона о локализации такси, который был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Принятый нормативный акт предусматривает введение определенных требований к степени локализации машин, используемых для оказания услуг такси. В то же время специалист указала на высокую вероятность того, что выполнение новых стандартов окажется затруднительным как для самих перевозчиков, так и для автопроизводителей.
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