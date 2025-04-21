21 апреля 2025

В Тюменской области подскочило число вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти в половине вакансий работа предполагает вахтовый метод
Почти в половине вакансий работа предполагает вахтовый метод Фото:

В Тюменской области за последний год количество предложений о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей увеличилось на 63%. Об этом сообщили аналитики HH.ru.

«В Тюменской области за год на 63% увеличилось количество вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей. За апрель 2025 года было открыто 3,5 тысячи высокооплачиваемых вакансий», — сообщили эксперты РБК Тюмень.

При этом почти в половине случаев это вахтовая работа. Чаще всего высокую зарплату работодатели предлагают в отраслях строительства, услуг для бизнеса, логистики и грузоперевозок, а также производства промышленного оборудования и станков.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали активнее искать новую работу. За последний месяц количество новых и обновленных резюме выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными оказались сферы автомобильного бизнеса, транспорта, логистики, а также рабочие профессии, где работодатели предлагают высокие зарплаты, особенно для вахтовиков.

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В Тюменской области за последний год количество предложений о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей увеличилось на 63%. Об этом сообщили аналитики HH.ru. «В Тюменской области за год на 63% увеличилось количество вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей. За апрель 2025 года было открыто 3,5 тысячи высокооплачиваемых вакансий», — сообщили эксперты РБК Тюмень. При этом почти в половине случаев это вахтовая работа. Чаще всего высокую зарплату работодатели предлагают в отраслях строительства, услуг для бизнеса, логистики и грузоперевозок, а также производства промышленного оборудования и станков. Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали активнее искать новую работу. За последний месяц количество новых и обновленных резюме выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными оказались сферы автомобильного бизнеса, транспорта, логистики, а также рабочие профессии, где работодатели предлагают высокие зарплаты, особенно для вахтовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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