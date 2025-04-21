В Тюменской области подскочило число вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей

В Тюменской области за последний год количество предложений о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей увеличилось на 63%. Об этом сообщили аналитики HH.ru.
«В Тюменской области за год на 63% увеличилось количество вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей. За апрель 2025 года было открыто 3,5 тысячи высокооплачиваемых вакансий», — сообщили эксперты РБК Тюмень.
При этом почти в половине случаев это вахтовая работа. Чаще всего высокую зарплату работодатели предлагают в отраслях строительства, услуг для бизнеса, логистики и грузоперевозок, а также производства промышленного оборудования и станков.
Ранее сообщалось, что жители Тюменской области стали активнее искать новую работу. За последний месяц количество новых и обновленных резюме выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными оказались сферы автомобильного бизнеса, транспорта, логистики, а также рабочие профессии, где работодатели предлагают высокие зарплаты, особенно для вахтовиков.
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