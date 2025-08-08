Замороженная накопительная пенсия: у кого она есть и как ее получить

Юрист Конышев: граждане лично могут влиять на свою накопительную пенсию
Накопительная пенсия поможет увеличить выплаты в старости, но рассчитывать на нее могут не все
Накопительная пенсия поможет увеличить выплаты в старости, но рассчитывать на нее могут не все

Многие ошибочно предполагают, что пенсия состоит лишь из страховой части, забывая про накопительную. Однако именно благодаря накоплениям люди могут увеличить выплаты и управлять своими будущими средствами. Несмотря на то, что с 2014 года накопительная часть пенсии находится в «замороженном» состоянии, граждане все еще могут ей управлять. О том, что такое накопительная пенсия и кто может ее получить — в материале URA.RU.

Что такое «замороженная» накопительная пенсия

Накопительная, или «замороженная» пенсия — это деньги, которые не распределяются между всеми, а откладываются на личный пенсионный счет гражданина. Раньше работодатель делил взносы с зарплаты работника в пропорции 16% и 6% между страховой и накопительной пенсией. Но в 2014 году началась «заморозка пенсионных накоплений». Государство ввело мораторий на перечисление накопительной части пенсии, и с тех пор вся сумма пенсионных взносов уходит на формирование страховой пенсии. Накопительная часть фактически перестала пополняться.

Несмотря на заморозку, сами деньги никуда не делись и все еще остаются на счетах граждан. Этими средствами можно управлять, отслеживать их доходность, а в будущем — оформить выплату.

В отличие от страховой, накопительная пенсия хранится в рублях на счетах граждан
В отличие от страховой, накопительная пенсия хранится в рублях на счетах граждан
Фото:

Что такое страховая пенсия

Для начала нужно понять, чем отличается страховая пенсия от «замороженной». Страховая пенсия — это основной вид пенсионного обеспечения, который получают большинство граждан России. Она формируется за счет взносов работодателя в Пенсионный фонд, которые составляют 22% от зарплаты работника. Каждый месяц взносы идут в общий бюджет и перераспределяются между всеми нынешними пенсионерами.

Сегодня размер страховой пенсии каждого человека рассчитывается по балльной системе. За каждый год официальной работы и уплаты взносов начисляются пенсионные баллы — именно от них количества и зависит итоговая сумма пенсии гражданина. При этом стоимость одного балла ежегодно индексируется государством.

Как отличить накопительную пенсию от страховой

Главное отличие между накопительной и страховой пенсией — это способ их учета и принцип формирования, отмечает юрист Андрей Конышев. «Накопительная пенсия всегда определяется в суммах, а страховая — в баллах. Более того, накопительная пенсия производится через негосударственные пенсионные фонды и копится фактически через инвестиционные доходы граждан. В страховой пенсии баллы ежегодно меняются, обычно в сторону увеличения. А в накопительной пенсии граждане могут самостоятельно вносить суммы на накопительную часть», — отметил юрист.

Таким образом, накопительная пенсия позволяет гражданину самостоятельно управлять своими пенсионными средствами. Ее можно формировать вместе со страховой, а инвестиционный доход увеличивает итоговую сумму. Кроме того, накопительная пенсия может передаваться по наследству, в отличие от страховой.

У кого есть накопительная пенсия

Накопительная часть пенсии есть не у всех граждан. Она могла формироваться у тех, кто родился в 1967 году и позже. До введения моратория часть пенсионных взносов этих граждан направлялась в накопительную систему.

После 2014 года накопительная часть пенсии формируется лишь на добровольной основе
После 2014 года накопительная часть пенсии формируется лишь на добровольной основе
Фото:

Так как после 2014 года накопительная пенсия формировалась лишь на добровольной основе. Поэтому накопления есть у тех, кто сам делал отчисления или переводил средства в НПФ. В этих случаях граждане могут рассчитывать на накопительную часть пенсии.

Как узнать, есть ли у вас накопительная часть

Проверить наличие накопительной пенсии можно несколькими способами. Самый удобный — через портал Госуслуг. В разделе «Пенсионное обеспечение» можно заказать выписку из Социального фонда России, где будет указано, есть ли у вас накопительная часть и в каком фонде она находится. Также можно напрямую обратиться в НПФ, если вы ранее переводили туда свои средства.

Как получить накопительную пенсию

Накопительную пенсию не переведут человеку просто так — придется подать заявление, отметил юрист. «Чтобы получить накопительную часть пенсии, необходимо подать заявление в фонд, в котором числится гражданин», — добавил Андрей Конышев.

Подать заявление нужно в фонд, где находятся средства — будь то Социальный фонд России или конкретный НПФ. К заявлению прилагаются паспорт, СНИЛС и, при необходимости, документы, подтверждающие право на пенсию — например, трудовая книжка или справка о стаже.

Заявление можно подать лично, через Госуслуги или по почте. После оформления всех документов и рассмотрения заявления выплата будет назначена. По словам юриста, обычно на это уходит примерно три месяца.

Способы выплаты накопительной пенсии

В зависимости от суммы накоплений, пенсию можно получить одномоментно или в течение долгих лет
В зависимости от суммы накоплений, пенсию можно получить одномоментно или в течение долгих лет
Фото:

Выплата накопительной пенсии может происходить в разных форматах, в зависимости от суммы накоплений:

  • Пожизненная пенсия — если накоплений достаточно, гражданину может быть назначена регулярная пожизненная выплата.
  • Срочная выплата — накопления выплачиваются в течение определенного периода, например, в течение 10 лет.
  • Разовая выплата — если сумма накоплений незначительна (менее 5% от размера предполагаемой страховой пенсии), она выдается единовременно.

Выбор формы выплаты зависит от конкретной ситуации и объема накопленных средств. Человек может заранее узнать возможные варианты, обратившись в пенсионный фонд.

Кто может получить накопления досрочно

Закон предусматривает ситуации, при которых гражданин может получить накопительную пенсию раньше пенсионного возраста. Например, это возможно в случае установления инвалидности I группы. Также накопительная пенсия может быть получена наследниками, если человек умер, не успев ее оформить. В этом случае необходимо подать заявление в фонд в течение полугода со дня смерти.

Кроме того, в некоторых случаях граждане имеет право на досрочную пенсию. В таком случае человек может получить доступ к накопительной части в те же сроки, что и к страховой.

