Замороженная накопительная пенсия: у кого она есть и как ее получить

Многие ошибочно предполагают, что пенсия состоит лишь из страховой части, забывая про накопительную. Однако именно благодаря накоплениям люди могут увеличить выплаты и управлять своими будущими средствами. Несмотря на то, что с 2014 года накопительная часть пенсии находится в «замороженном» состоянии, граждане все еще могут ей управлять. О том, что такое накопительная пенсия и кто может ее получить — в материале URA.RU.
Что такое «замороженная» накопительная пенсия
Накопительная, или «замороженная» пенсия — это деньги, которые не распределяются между всеми, а откладываются на личный пенсионный счет гражданина. Раньше работодатель делил взносы с зарплаты работника в пропорции 16% и 6% между страховой и накопительной пенсией. Но в 2014 году началась «заморозка пенсионных накоплений». Государство ввело мораторий на перечисление накопительной части пенсии, и с тех пор вся сумма пенсионных взносов уходит на формирование страховой пенсии. Накопительная часть фактически перестала пополняться.
Несмотря на заморозку, сами деньги никуда не делись и все еще остаются на счетах граждан. Этими средствами можно управлять, отслеживать их доходность, а в будущем — оформить выплату.
Что такое страховая пенсия
Для начала нужно понять, чем отличается страховая пенсия от «замороженной». Страховая пенсия — это основной вид пенсионного обеспечения, который получают большинство граждан России. Она формируется за счет взносов работодателя в Пенсионный фонд, которые составляют 22% от зарплаты работника. Каждый месяц взносы идут в общий бюджет и перераспределяются между всеми нынешними пенсионерами.
Сегодня размер страховой пенсии каждого человека рассчитывается по балльной системе. За каждый год официальной работы и уплаты взносов начисляются пенсионные баллы — именно от них количества и зависит итоговая сумма пенсии гражданина. При этом стоимость одного балла ежегодно индексируется государством.
Как отличить накопительную пенсию от страховой
Главное отличие между накопительной и страховой пенсией — это способ их учета и принцип формирования, отмечает юрист Андрей Конышев. «Накопительная пенсия всегда определяется в суммах, а страховая — в баллах. Более того, накопительная пенсия производится через негосударственные пенсионные фонды и копится фактически через инвестиционные доходы граждан. В страховой пенсии баллы ежегодно меняются, обычно в сторону увеличения. А в накопительной пенсии граждане могут самостоятельно вносить суммы на накопительную часть», — отметил юрист.
Таким образом, накопительная пенсия позволяет гражданину самостоятельно управлять своими пенсионными средствами. Ее можно формировать вместе со страховой, а инвестиционный доход увеличивает итоговую сумму. Кроме того, накопительная пенсия может передаваться по наследству, в отличие от страховой.
У кого есть накопительная пенсия
Накопительная часть пенсии есть не у всех граждан. Она могла формироваться у тех, кто родился в 1967 году и позже. До введения моратория часть пенсионных взносов этих граждан направлялась в накопительную систему.
Так как после 2014 года накопительная пенсия формировалась лишь на добровольной основе. Поэтому накопления есть у тех, кто сам делал отчисления или переводил средства в НПФ. В этих случаях граждане могут рассчитывать на накопительную часть пенсии.
Как узнать, есть ли у вас накопительная часть
Проверить наличие накопительной пенсии можно несколькими способами. Самый удобный — через портал Госуслуг. В разделе «Пенсионное обеспечение» можно заказать выписку из Социального фонда России, где будет указано, есть ли у вас накопительная часть и в каком фонде она находится. Также можно напрямую обратиться в НПФ, если вы ранее переводили туда свои средства.
Как получить накопительную пенсию
Накопительную пенсию не переведут человеку просто так — придется подать заявление, отметил юрист. «Чтобы получить накопительную часть пенсии, необходимо подать заявление в фонд, в котором числится гражданин», — добавил Андрей Конышев.
Подать заявление нужно в фонд, где находятся средства — будь то Социальный фонд России или конкретный НПФ. К заявлению прилагаются паспорт, СНИЛС и, при необходимости, документы, подтверждающие право на пенсию — например, трудовая книжка или справка о стаже.
Заявление можно подать лично, через Госуслуги или по почте. После оформления всех документов и рассмотрения заявления выплата будет назначена. По словам юриста, обычно на это уходит примерно три месяца.
Способы выплаты накопительной пенсии
Выплата накопительной пенсии может происходить в разных форматах, в зависимости от суммы накоплений:
- Пожизненная пенсия — если накоплений достаточно, гражданину может быть назначена регулярная пожизненная выплата.
- Срочная выплата — накопления выплачиваются в течение определенного периода, например, в течение 10 лет.
- Разовая выплата — если сумма накоплений незначительна (менее 5% от размера предполагаемой страховой пенсии), она выдается единовременно.
Выбор формы выплаты зависит от конкретной ситуации и объема накопленных средств. Человек может заранее узнать возможные варианты, обратившись в пенсионный фонд.
Кто может получить накопления досрочно
Закон предусматривает ситуации, при которых гражданин может получить накопительную пенсию раньше пенсионного возраста. Например, это возможно в случае установления инвалидности I группы. Также накопительная пенсия может быть получена наследниками, если человек умер, не успев ее оформить. В этом случае необходимо подать заявление в фонд в течение полугода со дня смерти.
Кроме того, в некоторых случаях граждане имеет право на досрочную пенсию. В таком случае человек может получить доступ к накопительной части в те же сроки, что и к страховой.
