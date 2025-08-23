Поймали мужчину, участвовавшего в убийстве генерала Москалика

В Саратовской области задержан соучастник организованного спецслужбами Украины убийства заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, совершенного в апреле 2025 года в Подмосковье. Об этом рассказали в ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области задержан гражданин России, 1976 г.р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Я.Я», — сказано в сообщении ФСБ РФ. Слова службы приводит РИА Новости.
По версии ФСБ, задержанный в 2023 году, установил контакт с украинскими спецслужбами с использованием мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). По данным ведомства, за денежное вознаграждение он осуществлял действия, направленные против безопасности Российской Федерации. В частности, его подозревают в передаче украинской стороне сведений о военнослужащих Воздушно-космических сил России.
Следственный отдел Управления ФСБ России по Саратовской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за содействие в организации террористического акта, а также за незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенный организованной группой. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, согласно информации ФСБ, в настоящее время осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на правовую квалификацию действий задержанного по статье о государственной измене.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик стал жертвой террористического акта, произошедшего в Балашихе 25 апреля текущего года. Басманный районный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу Игната Кузина, который подозревается в организации данного преступления. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Кузин прибыл на территорию России в сентябре 2023 года и находился в Московской области в ожидании конкретных указаний от куратора, связанного с украинской спецслужбой СБУ. За выполнение этого задания подозреваемому была обещана денежная награда в размере 18 тысяч долларов США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.