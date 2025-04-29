Кавказ, Сирия и гибель в Подмосковье: кто такой генерал Москалик

25 апреля в городе Балашиха, расположенном в Московской области, произошел взрыв автомобиля. Впоследствии стало известно, что в результате инцидента погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, занимавший должность начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Он был участником военных кампаний на Северном Кавказе и в Сирии. Подробнее о биографии военного и подробностях смерти читайте в материале URA.RU.
Биография
Ярослав Ярославович Москалик родился 22 августа 1966 года в городе Ангрен Ташкентской области Узбекской ССР. Службу в Вооруженных Силах начал в 1983 году. Является выпускником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (1987), Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации (2002), а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2010). За время службы прошел путь от командира мотострелкового взвода до должности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участие в конфликтах
Ярослав Ярославович на протяжении своей жизни был неразрывно связан с вопросами обороны страны. В период с 2002 по 2005 годы он принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. В 2015 году он занимался планированием военной операции в Сирийской Арабской Республике, а дальнейшем был задействован в деятельности, направленной на урегулирование сирийского кризиса.
В период с 2015 по 2021 год Я.Я. Москалик являлся членом делегации Министерства обороны Российской Федерации, принимавшей участие в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. После начала специальной военной операции он возглавил работу дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, отвечавшей за мониторинг ситуации в зоне проведения операции.
Заслуги
В знак признания вклада Москалика в укрепление обороноспособности страны он был удостоен ряда государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Жукова, орден «За военные заслуги», орден Почета, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Кроме того, он ннагражден Почетной грамотой Президента Российской Федерации и ведомственными медалями Министерства обороны РФ. Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
Подробности убийства
О смерти Ярослава Москалика стало известно 25 апреля. В городе Балашиха на бульваре Нестерова, вблизи одного из жилых домов, произошел взрыв автомобиля. Позже выяснилось, что в нем находился военный. Убийство прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что оно произошло по заказу Украины. Версию о причастности киевских спецслужб выдвинула и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Позже эти мнения подтвердились. Был задержан подозреваемый в убийстве. Его завербовали спецслужбы Украины в 2023 году.
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