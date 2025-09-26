26 сентября 2025

Турагенты раскрыли жителям ХМАО, как купить дешевые туры на зиму

Жители ХМАО заранее скупают туры на зиму
© Служба новостей «URA.RU»
Зимние туры лучше бронировать с лета
Зимние туры лучше бронировать с лета Фото:

Чтобы сэкономить на зимнем отдыхе, турагенты советуют жителям Югры бронировать туры еще летом. Путешествие может выйти дешевле на 15-20%, а в комфортных отелях в это время еще достаточно мест, рассказали URA.RU в агентстве путешествий SoloWay.

«На зиму бронируют летом, в июне-сентябре — еще можно выбирать. Начиная с октября — по остаточному принципу. Уже и цены выше, и отели далеко не все есть. На популярных курортах таких как Пхукет, Фукуок — уже давно в стопе. И Мальдивы, и Эмираты тоже нужно бронировать заранее. Сейчас ушли горящие туры», — поясняет руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.

Сэкономить на турах в высокий сезон или каникулы за счет ранней брони можно около 15-20%. Еще турагенты советуют проверять стоимость путешествий в начале декабря перед вылетом, когда могут появляться спецпредложения со сниженными ценами.

«В самых популярных отелях, которые относительно недорого стоят и находятся близко к морю (и в них хорошие номера и вкусные завтраки) места заканчиваются первыми. Остаются либо дорогие варианты остаются, либо те, что далеко от моря или с какими-то другими нюансами», — уточняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом жители ХМАО активно путешествовали в Сочи. По данным турагентов «Семь чудес», вместе с этим направлением у югорчан пользовалась популярностью Абхазия.

© Служба новостей «URA.RU»
