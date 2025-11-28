Логотип РИА URA.RU
Автобус «Аэроэкспресса» из Шереметьево въехал в отбойник

28 ноября 2025 в 11:01
Автобус следовал из аэропорта Шереметьево

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На съезде с трассы М11 в Москве произошло ДТП с участием автобуса «Аэроэкспресса». Автобус, следовавший из аэропорта Шереметьево, въехал в отбойник.

«На съезде с М11 в сторону центра автобус „Аэроэкспресса“ из аэропорта Шереметьево въехал в отбойник», — пишет Агентство «Москва». В результате ДТП пострадала одна женщина. Она была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе на перегоне Новый Уренгой — Ягельная случилось произошло столкновение локомотива с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП никто не пострадал, движение поездов не нарушено, сход подвижного состава с рельсов не произошел. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

