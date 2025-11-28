Неожиданная активность на Солнце: прогноз магнитной бури на 28 ноября 2025

Ученые зафиксировали необычную активность на обратной стороне Солнца Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Похоже, 29 ноября для метеозависимых пройдет в спокойной геомагнитной обстановке. По прогнозам ученых, после слабых всплесков последних дней магнитное поле Земли окончательно стабилизируется. В то же время, эксперты фиксируют повышенную активность на обратной стороне звезды. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 29 ноября 2025 года.

Солнечная активность 29 ноября

По данным ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс вспышек на Солнце держится на уровне 3.6. Это довольно низкий показатель. За последние часы наблюдалась лишь одна слабая вспышка класса C3.0, которая не влияет на геомагнитное поле Земли.

При этом специалисты отмечают любопытную особенность: судя по объему выбросов, уходящих в сторону от Земли, обратная сторона Солнца сейчас выглядит куда активнее, чем та, что повернута к нам. Однако точно оценить, что происходит за краем солнечного диска, пока невозможно — ни один действующий телескоп не наблюдает ту область. Единственный аппарат, способный «заглянуть» за Солнце, Solar Orbiter, выйдет на нужную траекторию только весной 2026 года.

Продолжение после рекламы

Магнитная буря 29 ноября

Прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня Фото: Лаборатория солнечной активонсти

По прогнозу специалистов, с 54% вероятностью магнитосфера Земли останется полностью спокойной. Возможность небольших геомагнитных колебаний составляет 20%, а риск магнитной бури — 26%. Несмотря на возможный шторм, ученые настроены оптимистично: судя по прогнозу, в течение всего дня эксперты ожидают «зеленый» уровень магнитосферы Земли.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Конец ноября завершится ровным и комфортным геомагнитным фоном: 29–30 ноября показатели останутся на низком уровне. Декабрь, как и ранее прогнозировалось, будет более переменчивым. Первые дни зимы пройдут спокойно, однако 5–6 декабря ожидается повышение геомагнитной активности. Далее последует продолжительный период спокойствия, который продлится до двадцатых чисел.

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Ближе к праздникам стоит готовиться к магнитной буре: 21–22 декабря магнитосфера вернется в «желтую зону», а 23–24 декабря ученые ожидают начало шторма. Только к 25 декабря геомагнитная обстановка полностью нормализуется.

Однако стоит помнить, что прогнозы на такой долгий срок могут оказаться неточными, ведь никто не застрахован от внезапной активности на Солнце. Потому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на солнечный ветер и выбросы плазмы. Когда потоки заряженных частиц достигают нашей планеты, они нарушают равновесие магнитосферы. Эти возмущения измеряют по шкале Kp от 0 до 9, где низкие значения означают спокойное состояние, а высокие — шторм, способный влиять как на спутники, радиосвязь, навигацию и даже энергосистемы, так и на самочувствие людей.

Кто хуже всего переносит магнитные бури

Даже слабые колебания могут ощущать люди с сердечно-сосудистыми нарушениями: гипертоникам, пациентам с ишемией, аритмиями или тем, кто перенес инфаркт и инсульт. Также чувствительны пожилые и пациенты с вегетососудистой дистонией. Но даже молодые и здоровые люди могут столкнуться с метеозависимостью: по примерным подсчетам врачей, около трети населения Земли ощущают колебания геомагнитного поля планеты.

Симптомы магнитных бурь

Даже при легких возмущениях некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, усталость, снижение концентрации, колебания давления и нарушения сна. Иногда возможны раздражительность, тревога или ощущение «тяжелой головы». У людей с хроническими диагнозами симптомы могут выражаться сильнее.

Какие таблетки принимать при магнитных бурях

Медики советуют не торопиться с лишними лекарствами и в первую очередь наблюдать за своим состоянием. Основные рекомендации остаются прежними:

Продолжение после рекламы

гипертоникам важно принимать свои обычные препараты для контроля давления;

при раздражительности и напряжении помогают мягкие растительные успокаивающие средства — валериана, пустырник, магний;

для поддержки сердца полезны магний и калий, а витамины группы B помогают стабилизировать нервную систему.