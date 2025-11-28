ВСУ попытались атаковать АЗС и жилой дом в Воронежской области: карта атак БПЛА на 28 ноября

ПВО сбила дроны в более 10 регионах РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Этой ночью сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что всего силы ПВО уничтожили 136 дронов ВСУ.

В частности, украинские БПЛА были сбиты в Брянской, Пензенской, Ростовской и Воронежской областях. В последнем регионе из-за падения обломков был поврежден жилой дом и местная заправочная станция. Подробнее о ночной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Данные Минобороны

В ночь на 28 ноября над российскими регионами были уничтожены 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны ВСУ были ликвидированы в следующих регионах:

в Ростовской области (46);

(46); в Саратовской области (30);

(30); в Республике Крым (29);

(29); над Черным морем (12);

(12); в Брянской области (6);

(6); в Волгоградской области (5);

(5); в Воронежской области (2);

(2); в Московском регионе (2);

(2); над Азовским морем (2);

(2); в Курской области (1);

(1); в Калужской области (1).

Москва

Силы ПВО Минобороны этим утром уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Однако он не уточнил, где именно были сбиты дроны. Известно, что второй БПЛА был уничтожен спустя 15 минут после первого. В данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Воронежская область

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. В одном районе Воронежской области были обнаружены и уничтожены два украинских дрона.

«По предварительной информации, пострадавших нет» — написал Гусев в своем telegram-канале. По его словам, в одном из муниципалитетов в результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля жилого дома. В другом муниципалитете разбито стекло автозаправочной станции.

Ростовская область

В Ростовской области силы уничтожили БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском и Дубовском районах, а также в городах Шахты и Таганрог. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет.

«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома», — заявил губернатор области Юрий Слюсарь в telegram-канале. Он добавил, что жильцов временно эвакуировали, однако после проверки помещений саперами им разрешили вернуться в квартиры.

В Таганроге осколками дронов разбиты стекла в окнах и веранда двух частных домов. Информация о последствиях продолжается уточняться.

Брянская область

В Брянской области были сбиты шесть украинских БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, на месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе также этой ночью вводилась беспилотная и ракетная опасность.

Калужская область

В Калужской области был уничтожен один дрон ВСУ над территорией Думиничского муниципального округа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ситуация в других регионах

Этой ночью в нескольких российских регионах была объявлена угроза атаки беспилотников. В Кабардино-Балкарии, Оренбургской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях, Татарстане и Ставропольском крае власти предупредили жителей о возможной опасности и попросили следить за официальными сообщениями. В Липецкой области режим угрозы действовал сразу в 11 районах, включая областной центр.

Также тревога была объявлена в Геленджике и Новороссийске. В последнем в связи с напряженной ситуацией были включены сирены. В Сочи жители Лазаревского района сообщали о взрывах в небе над морем. Вероятно, сработала система ПВО.

В Пензенской области в целях безопасности власти ввели временные ограничения на мобильный интернет и работу аэропортов. К утру режим беспилотной опасности был полностью снят в Геленджике, Новороссийске, Татарстане и Орловской области.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 28 ноября приостановили работу более 10 российских аэропортов. В их числе аэропорты Волгограда, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Геленджика, Краснодара и Сочи. Временные ограничения были также введены во Владикавказе, а также в Грозном и Магасе, сообщили в Росавиации.