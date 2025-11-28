Учительница с Украины не стерпела ложь в учебниках по истории и сделала заявление

Украинский учитель истории пыталась донести правду до учеников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После распада Советского Союза в преподавании истории на Украине усилился националистический уклон, а многие исторические факты стали искажаться. Об этом сообщила бывший учитель истории из Харьковской области Вера Николаевна.

«Я начинала преподавать историю России и Советского Союза. Тогда на историю Украины отводили меньше внимания, а когда стала Украина — ее истории уделяли больше… Особенно для девятого класса — вся история Украины западноукраинской была», — сообщила экс-учитель. Ее слова передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что в учебниках фигурировали такие фигуры, как Шухевич и Бандера, а концепция Великой Отечественной войны была исключена из программы. «На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала — ред. URA.RU) Украина во Второй мировой», — отметила женщина. Экс-учительница уточнила, что на своих уроках старалась донести до учеников свою точку зрения, но подчеркивала, что не имела права навязывать ее.

Продолжение после рекламы

Вера Николаевна проработала в школе 40 лет, 10 из них была директором. Сейчас женщина на пенсии.