Володин раскрыл, как россиян будут защищать от пенсионеров «под влиянием мошенников»
Зачастую жертвами подобных мошеннических схем становятся пожилые люди
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Для борьбы с мошенничеством при покупке жилья депутаты предлагают семидневный «период охлаждения» для операций с недвижимостью. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В Государственной Думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести „период охлаждения“ для операций с недвижимостью — семь дней», — написал Володин в своем telegram-канале. За это время продавец сможет тщательно обдумать и принять взвешенное решение о необходимости совершения сделки. Механизм предполагает, что деньги покупателя будут храниться на специальном счете. До окончания процедуры купли-продажи эти средства нельзя будет перевести или обналичить.
В Госдуму поступает множество обращений от граждан, столкнувшихся с недобросовестными практиками при покупке жилья. Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего продавцы утверждают, что в момент совершения сделки находились под воздействием мошенников, которые обманом заставили их отдать деньги.
Зачастую жертвами подобных мошеннических схем становятся пожилые люди. По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста. За последние два года число аннулированных из-за мошеннического давления сделок выросло на 20%.
