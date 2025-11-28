Володин раскрыл, как россиян будут защищать от пенсионеров «под влиянием мошенников»

Зачастую жертвами подобных мошеннических схем становятся пожилые люди Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для борьбы с мошенничеством при покупке жилья депутаты предлагают семидневный «период охлаждения» для операций с недвижимостью. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести „период охлаждения“ для операций с недвижимостью — семь дней», — написал Володин в своем telegram-канале. За это время продавец сможет тщательно обдумать и принять взвешенное решение о необходимости совершения сделки. Механизм предполагает, что деньги покупателя будут храниться на специальном счете. До окончания процедуры купли-продажи эти средства нельзя будет перевести или обналичить.

В Госдуму поступает множество обращений от граждан, столкнувшихся с недобросовестными практиками при покупке жилья. Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего продавцы утверждают, что в момент совершения сделки находились под воздействием мошенников, которые обманом заставили их отдать деньги.

