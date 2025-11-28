Логотип РИА URA.RU
Общество

Володин раскрыл, как россиян будут защищать от пенсионеров «под влиянием мошенников»

Володин: россиянам будут давать семь дней на размышление перед покупкой жилья
28 ноября 2025 в 11:27
Зачастую жертвами подобных мошеннических схем становятся пожилые люди

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для борьбы с мошенничеством при покупке жилья депутаты предлагают семидневный «период охлаждения» для операций с недвижимостью. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести „период охлаждения“ для операций с недвижимостью — семь дней», — написал Володин в своем telegram-канале. За это время продавец сможет тщательно обдумать и принять взвешенное решение о необходимости совершения сделки. Механизм предполагает, что деньги покупателя будут храниться на специальном счете. До окончания процедуры купли-продажи эти средства нельзя будет перевести или обналичить.

В Госдуму поступает множество обращений от граждан, столкнувшихся с недобросовестными практиками при покупке жилья. Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего продавцы утверждают, что в момент совершения сделки находились под воздействием мошенников, которые обманом заставили их отдать деньги.

Зачастую жертвами подобных мошеннических схем становятся пожилые люди. По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста. За последние два года число аннулированных из-за мошеннического давления сделок выросло на 20%.

Комментарии (2)
  • Понятно
    28 ноября 2025 12:03
    Так и тетеньки некоторые после 40 лет уже без мозгов совсем))
  • Ультимативно
    28 ноября 2025 11:27
    Не покупать у бабок квартиры
