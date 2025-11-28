Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

У главы офиса президента Украины Андрея Ермака проходят обыски

28 ноября 2025 в 11:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У главы офиса Зеленского проходят обыски

У главы офиса Зеленского проходят обыски

Фото: Официальный сайт президента Украины

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака», — заявил депутат в своем telegram-канале. Он там же добавил: «Готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости».

Обыски происходят на фоне крупного коррупционного скандала. Так в начале ноября НАБУ объявила о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы, координатором которой следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича. За несколько часов до обысков ему удалось выехать из страны.

Продолжение после рекламы

Обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову. Кроме того подготовлено обвинения и против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

В Киеве прошли акции протеста. Жители потребовали отставки президента Владимира Зеленского и увольнения Ермака

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал