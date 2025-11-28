У главы офиса президента Украины Андрея Ермака проходят обыски

У главы офиса Зеленского проходят обыски Фото: Официальный сайт президента Украины

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака», — заявил депутат в своем telegram-канале. Он там же добавил: «Готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости».

Обыски происходят на фоне крупного коррупционного скандала. Так в начале ноября НАБУ объявила о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы, координатором которой следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича. За несколько часов до обысков ему удалось выехать из страны.

Продолжение после рекламы

Обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову. Кроме того подготовлено обвинения и против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.