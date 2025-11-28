У главы офиса президента Украины Андрея Ермака проходят обыски
Фото: Официальный сайт президента Украины
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака», — заявил депутат в своем telegram-канале. Он там же добавил: «Готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости».
Обыски происходят на фоне крупного коррупционного скандала. Так в начале ноября НАБУ объявила о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы, координатором которой следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича. За несколько часов до обысков ему удалось выехать из страны.
Обвинения также предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову. Кроме того подготовлено обвинения и против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.
В Киеве прошли акции протеста. Жители потребовали отставки президента Владимира Зеленского и увольнения Ермака
