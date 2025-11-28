Автомобиль Жириновского дважды за месяц попал в ДТП в Москве

«По нашей информации, первый раз люкс-автомобиль показал на дорогах кузькину мать 23 сентября. В три часа дня на Арбате он влетел в машину сильно попроще — китайца Chery Tiggo 7 Pro Max <...>Но спустя месяц неугомонный „майбах“ снова стал участником ДТП в столице. В этот понедельник, 24 ноября, опять же около трёх часов дня, помяли бок „майбаха“ Жириновского», — пишет канал SHOT. Mercedes S‑класса 2018 г., оформленный на внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна, фактически принадлежит партии. Возможно, автомобилем пользуется и внебрачная дочь политика Анастасия Боцан‑Харченко, курирующая сохранение наследия Жириновского.